Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en-titre a României la handbal feminin, SCM Râmnicu Vâlcea, a învins vineri, pe teren propriu, formatia germana SG BBM Bietigheim, cu scorul de 34-27 (20-18), în primul meci din grupa D a Ligii Campionilor. Râmnicu Vâlcea are reprezentanta din nou…

- SCM Ramnicu Valcea a debutat cu victorie in Liga Campionilor, impunandu-se cu 34-27 in fața nemțoaicelor de la BBM Bietingheim. Dupa 20-18 la pauza, partea secunda a fost la discreția fetelor de la Valcea, care au atacat in permanența, s-au aparat exemplar, obținand o victorie entuziasmanta, la 7 goluri…

- SCM Ramnicu Valcea a obținut prima victorie in grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, vineri seara, in Sala "Traian", dupa ce s-a impus contra campioanei Germaniei, Bietigheim, scor 34-27 (20-18).La primul meci in grupele Ligii Campionilor la Valcea, dupa o pauza de șase ani, elevele…

- SCM Ramnicu Valcea este la debutul in Liga Campionilor, competitie an care orasul revine dupa sase ani, de la ultima paricipare a desfiintatei Oltchim. Principalele marcatoare ale partidei au fost Osterballe 7 goluri, Da Silva 5, pentru gazde, respectiv Van Der Heijden 8 reusite, pentru SG…

- ​Campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin, SCM Ramnicu Valcea, a invins vineri, pe teren propriu, formatia germana SG BBM Bietigheim, cu scorul de 34-27 (20-18), in primul meci din grupa D a Ligii Campionilor. Ramnicu Valcea are reprezentanta din nou in Liga Campionilor dupa sase sezoane.

- SCM Rm. Valcea joaca azi, ora 18:00, impotriva vicecampioanei Ungariei, FTC Budapesta, la Sannicolau Mare. E ultimul test adevarat al echipei lui Florentin Pera inainte de startul oficial al sezonului. SCM Rm. Valcea va disputa azi, la Sannicolau Mare, ultimul test important inainte de startul oficial…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti va participa la trei turnee amicale in strainatate pentru a pregati startul in noul sezon, programat pe 25 august cu meciul contra echipei SCM Ramnicu Valcea, in Supercupa Romaniei, se precizeaza intr-un comunicat al vicecampioanei nationale. Primul turneu de…

- Echipa Ludogoret Razgrad, cu fundasul Cosmin Moti pe teren tot meciul, a fost invinsa, miercuri, cu scorul de 2-1 (1-1), de Ferencvaros Budapesta, in prima mansa a turului I preliminar al Ligii Campionilor potrivit news.roTokmac Nguen '6 si Oleksandr Zubkov '65 au marcat golurile campioanei…