Meci de handbal caritabil. Consiliul Judetean este partener

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana viitoare, pe 12 decembrie, echipa buzoiana de handbal masculin, HC Buzau, intalneste pe teren propriu echipa Minaur Baia Mare. Partida este si un prilej pentru sportivi, in colaborare cu Consiliul Judetean si cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret, sa demareze o campanie de strangere…

- Ca in fiecare an, in luna decembrie, reprezentantii Consiliului Judetean continua traditia evenimentelor dedicate Zilei Nationale a Romaniei si sarbatorilor de iarna. Astfel, buzoienii vor avea, si de aceasta data, parte de spectacole de teatru, cadouri pentru copii, festivitate de premiere a olimpicilor,…

- Consiliul Județean a anunțat calendarul activitaților specifice pe care le-a programat pe parcursul lunii decembrie, activitați care vor debuta cu sarbatorirea Zilei Naționale și a Centenarului. Odata cu sosirea iernii, cel puțin din punct de vedere calendaristic, atmosfera specifica sarbatorilor…

- Sambata, 24 noiembrie, și duminica, 25 noiembrie, se intrec echipele din categoriile „pare” – 2008, 2010 și 2012. Prima zi fotbalistica incepe la ora 9, se joaca in trei sali de sport – „Victoria”, „Aurel Vlaicu” și „UVVG”, și e dedicata fazei grupelor. Duminica se stabilesc ierarhiile finale, iar…

- Primul turneu de baschet 3x3 din sezonul pre olimpic, 3x3 Constanta Streetplay, editia de iarna, intrecere care se va disputa la Constanta, pe 10 si 11 noiembrie, a fost prefatat ieri, intr o conferinta de presa la care au participat Andrei Talpes presedintele Asociatiei Judetene de Baschet Constanta…

- Un turneu internațional de fotbal pe teren redus va avea loc sambata, 27 octombrie, la Sfantu Gheorghe, sub genericul „Cupa Unirii”. Turneul este organizat in sala de sport a Liceului Tehnologic Economic, Administrativ „Berde Aron”- Sfantu Gheorghe, de catre Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Covasna,…

- Ultimele patru meciuri de saptamana trecuta, din Liga Companiilor, s-au incheiat cu victorii pentru Global Design, Auchan, Aparatorii și Trecatorul.Firma Bergenbier, Asociatia Judeteana de Fotbal si Directia Judeteana pentru Sport si Tineret sunt parteneri oficiali ai competitiei organizate de ...

- In municipiul de pe malul Barzavei, Nocturna Bibliotecilor a ajuns, anul acesta, la cea de-a V-a ediție, evenimentul fiind marcat vineri, 30 septembrie, de Biblioteca Județeana „Paul Iorgovici“. Prin programul desfașurat, instituția a reușit sa-i aduca la biblioteca nu doar pe cei mici, ci…