- Președinția romana a Consiliului UE a inregistrat un impresionant succes de public prin evenimentele pe care le-a organizat, ieri, la Bruxelles, cu ocazia Zilei portilor deschise la instituțiile UE de la Bruxelles. Vizitatorii au fost sedusi atat de standul interactiv, cat si de cele trei expozitii…

- Deputatul Mugur Cozmanciuc sustine ca PNL se bazeaza pe sprijinul institutiilor europene, dar si pe CCR, pentru asigurarea faptului ca Romania ramane un stat de drept in care e respectata Justitia, in contextul in care majoritatea PSD-ALDE a reusit sa treaca de Parlament codurile penale.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, va conduce luni lucrarile reuniunii Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit), de la Luxemburg, al treilea Consiliu prezidat de Romania de la preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, informeaza MADR printr-un comunicat…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene George Ciamba a sustinut marti, la la Luxemburg, ca printre obiectivele Presedintiei romane a Consiliului UE se numara necesitatea unei comunicari mai eficiente despre rezultatele si progresele obtinute in cadrul Parteneriatului Estic, precum si inceperea…

- Reprezentativa U17 a Romaniei a pierdut și cea de-a doua partida din cadrul Turului de Elita, gazduit de Turcia, desfașurata sambata, scor 3-0, impotriva selecționatei Italiei și și-a luat gandul de a merge la Euro. In primul joc, Romania U17 ...

- Reprezentativa sub 17 ani a Romaniei a inceput dezastruos Turul de Elita, gazduit la Manavgat (Turcia), in Complexul Sportiv „Arslan Zeki Demirci“, aceasta fiind ultima faza dinaintea Campionatului European dedicat acestei categorii de varsta. Tricolorii au facut praf prima partida, ...

- Ministrul a accentuat la Bruxelles, la o intrevedere cu reprezentantii Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor, nevoia solidaritatii si cooperarii la nivel european, precum si importanta dialogului permanent intre toate institutiile europene pentru gasirea celor mai potrivite…

- Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa avizeze marți proiectul ordonanței de urgența cu privire la procedura de selecție a procurorului european din partea Romaniei. Din ordinea de zi publicata pe site-ul CSM reiese ca Plenul discuta astazi "avizarea proiectului de Ordonanta de urgenta privind…