- Vineri seara, a avut loc petrecerea organizata cu ocazia zilei de nastere a sotiei lui Marcel Pavel. Desi artistul a avut "interzis", alaturi de echipa "Rai Da Buni" a surprins-o cu tort, baloane si un buchet de flori. Desigur, nu a plecat fara sa-i faca o declaratie de dragoste si sa o sarute!

- Mihai Morar, gazda emisiunii "Rai Da Buni" de la Antena Stars, asteapta cu nerabdare nasterea celui de-al treilea copil. Burta de graviduta a sotiei sale, Gabriela, este tot mai mare, iar fotografiile pe care le fac cei doi sunt din ce in ce mai spectaculoase!

- Connect-R (36) a fost invitat de Mihai Morar in platoul emisiunii „Rai da’ buni” si a raspuns cu sinceritate intrebarilor primite. Artistul a vorbit despre seriozitatea cu care isi trateaza profesia, cat si despre aspecte din viata personala. Desigur, subiectul relatiei sale cu fosta sotie nu a putut…

- Monica Tatoiu a vorbit despre credința și smerenie, cu ocazia vizitei istorice a Papei Francisc in Romania. Femeia de afaceri și-a deschis sufletul in fața lui Mihai Morar, in platoul emisiunii Rai Da Buni.

- Atentie, atentie! Avem o noua soferita in showbiz! Nicole Cherry si-a luat permisul de conducere in urma cu scurt timp, iar in aceasta seara, in fata platoului de la "Rai Da Buni" i-a facut o surpriza lui Mihai Morar: a aparut chiar la volan!

- Primaria Sectorului 2, prin Centrul Cultural “Mihai Eminescu”, anunța deschiderea oficiala a Clubului Copiilor “Mihai Eminescu”, in data de 30 mai 2019, ora 16.00, in Șoseaua Pantelimon nr. 301. In cadrul festivitații de deschidere, reprezentanții administrației publice locale impreuna cu Anca Serea,…

- La doua luni dupa operația prin care a trecut, Rona Hartner are din nou emoții. Medicii i-au dat o veste crunta. Artista sufera de cancer la colon, insa ramane optimista ca toata aceasta perioada dificila va trece curand. „Mi s-a depistat un cancer de colon, dupa ce am facut ocluzie intestinala.…