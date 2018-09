Meci de baschet in Cupa Romaniei - CSM Sighet - CSM Focsani

Stiri pe aceeasi tema

- Minerul Baia Mare a invins sambata, 8 septembrie, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0) formatia ACS Fotbal Comuna Recea, intr-un meci contand pentru etapa a treia a seriei a 5-a din Liga a III-a. Baimarenii si-au luat revansa dupa ce recent au fost invinsi pe teren propriu de Comuna Recea in Cupa…

- A mai ramas în competiție o singura echipa din Liga 4, CSM Slatina, iar cea mai importanta din Liga 3 este FC Rapid, care se va duela cu Daco-Getica Bucuresti, fosta Juventus București. Cele 18 meciuri sunt programate sa desfasoare în perioada 11-13 septembrie, de la ora 16:30,…

- In competitia feminina Stiinta Bucuresti, avand in componenta jucatoarele echipei nationale de baschet 3x3 a Romaniei, a cedat in finala in fata fostei vicecampioane olimpice Emilie Gomis si a echipei sale, Paris Squad, 11-21.

- Dupa eșecul suferit în fața echipei Malmo, jucatorii antrenați de Toni Conceicao își doresc victoria cu orice preț. Jucatorii CFR-ului au efectuat astazi ultimul antrenament pe teren propriu, înaintea meciului cu Alashkert, dar de la ședința de pregatire au lipsit Omrani…

- Portughezul Antonio Conceicao a fost numit, joi, la conducerea tehnica a echipei CFR Cluj, in locul lui Edward Iordanescu, anunta campioana Romaniei."Suntem bucurosi sa va anuntam ca Antonio Conceicao este, incepand de astazi, noul antrenor al CFR-ului! Tehnicianul portughez isi va incepe…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Edi Iordanescu, de asigurat, luni, intr-o conferinta de presa, ca in vestiarul campioanei Romaniei la fotbal este liniste si a oferit si o explicatie pentru incidentul din meciul cu FC Botosani, in care a fost implicat jucatorul italian Giuseppe De Luca. "Vreau sa mai adaug…

- Jucatorul a semnat un contract de sponsorizare cu Kvantum Sport, distribuitorul brandului in Romania Kvantum Sport, distribuitorul brandului Under Armour in Romania, a semnat un contract de sponsorizare cu Nandor Kuti, jucatorul echipei de baschet U BT Cluj. Sportivul este unul dintre cei mai reprezentativi…