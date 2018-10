Stiri pe aceeasi tema

- In weekend s-au disputat șapte din cele opt meciuri ale etapei cu numarul cinci din Liga a IV-a de fotbal. Aceasta runda a fost una a gazdelor, care au caștigat in cinci dintre partide. Șomuzul Preutești ramane lider și dupa aceasta etapa, dupa victoria cu 3 – 1 de pe teren propriu cu echipa ...

- Levante și Sevilla au facut scorul zilei, dupa ce andaluzii in deplasare s-au impus cu 6-2. Meciul a inceput fulminat, iar Sevilla a deschis scorul in minutul 11, prin Ben Yedder. Un minut mai tarziu, Levante a egalat prin Roger. Ultimele 25 de minunte ale primei reprize au fost extrem de spectaculoase.…

- FC Barcelona a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (1-0), formatia olandeza PSV Eindhoven, in etapa I a Grupei B a Ligii Campionilor, scrie news.ro.Messi a marcat in minutul 31 primul gol al actualei editii a fazei grupelor, din lovitura libera de la aproximtiv 20 de metri. La…

- Duminica, 16 septembrie, au avut loc meciurile din a treia etapa a Ligii a 4-a. Cele mai multe goluri, unsprezece, au fost marcate la Bumbesti Jiu. Scorurile inregistrate au fost: AS Viitorul Negomir - AS Minerul II Matasari 5-2, CS Internation...

- Etapa cu multe goluri in fotbalul judetean. In liga a 4-a s-au evidentiat doua echipe care au obtinut victoria la scor de maidan. Viitorul Negomir a invins Știința Flacara Roșia de Amaradia cu scorul de 8-0, in vreme ce Stiint...

- "E dificil, am vazut meciul Stelei, sufera in duelurile de 1-1. Cred ca scorul este usor exagerat la ceea ce s-a intamplat pe teren, pentru ca Steaua a jucat in a doua repriza, si-a creat ocazii. Dar fotbalul se joaca pe goluri. O diferenta de doua goluri nu este nici usor, dar nici greu de remontat,…

- CFR Cluj s-a impus prin golurile marcate de George Tucudean (66, 78) si Billel Omrani (73), dupa ce Dinamo deschisese scorul prin Mihai Popescu (61), în urma unui corner. În prima parte a partidei ambele echipe au avut oportunitatea de a deschide scorul, dar niciuna nu a fructificat…

- Derby-ul celor doua mari rivale din fotbalul romanesc si-a consumat unul dintre cele mai spectaculoase episoade. FCSB a condus de trei ori in fata dinamovistilor, care au revenit de fiecare data. Este primul 3-3 intre cele doua rivale dupa 30 de ani.