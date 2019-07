Meci caritabil pentru Viorel Turcu! Lucescu, Belodedici şi Duckadam, contra Jean Vlădoiu, Jean Barbu şi Nicoale Dică Meci caritabil pentru Viorel Turcu! Lucescu, Belodedici si Duckadam, contra Jean Vladoiu, Jean Barbu si Nicoale Dica. Legendele fotbalului romanesc contra legendele fotbalului argesean. Legendele fotbalul romanesc si cele ale fotbalului argesean isi vor da din nou intalnire pentru o cauza nobila. Vineri, de la ora 19, pe stadionul Nicolae Dobrin, Mircea Lucescu, Ioan Andone, Helmuth Duckadam, Miodrag Belodedici, Cosmin Contra, Mirel Radoi, Mircea Rednic si alte legende ale fotbalului romanesc vor juca pe arena din Pitesti un meci caritabil, in cadrul evenimentului ”Daruim viata prin fotbal”, dedicat… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

