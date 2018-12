Stiri pe aceeasi tema

- Lumea fotbalului se unește in momentele grele! Drept dovada este implicarea de care au dat dovada cei din „sportul rege” dupa publicarea dramei prin care trece Adrian Roman, portarul Olimpiei Aiud. Fiul sau Robert, ce va implini luna viitoare 14 ani, a fost diagnosticat, de curand, cu leucemie, iar…

- Mirel Radoi are un prim adversar de calibru in vederea pregatirii Campionatului European U21 de la anul. Tricolorii mici au un meci test la Cluj, in aceasta seara, de la 21:00, impotriva Belgiei. www.prosport.ro transmite partida in format live text.

- Echipa nationala de fotbal U21 a Romaniei are ca obiectiv clasarea intre primele patru participante la Campionatul European din Italia, din 2019, a anuntat miercuri, selectionerul Mirel Radoi.„Va trebui sa luam cei mai buni jucatori, va trebui sa alegem doar 23 de jucatori pentru turneul final…

- A fost sarbatoare, seara trecuta, in vestiarul Nationalei de tineret, dupa reusita obtinuta in meciul contra reprezentantivei Liechtensteinului, scor 4-0. Baietii antrenati de Mirel Radoi au castigat cu 4-0 meciul care le-a asigurat calificarea la editia de anul viitor a Campionatului European “Under…

- "Sunt bucuros, putin obosit, am trait la intensitate maxima meciul. A fost frumos ca m-au sunat din meci, mi-au dat si lacrimile. Am crezut de la inceput in acest grup, in ei, am stiut potentialul lor, ei au crescut in doi ani cat altii in 20. Au prins incredere si au fost o adevarata echipa. Am…

- Romania – Liechtenstein, meci decisiv pentru calificarea la Euro 2019 de tineret. Elevii lui Radoi joaca la Ploiești, pe ”Ilie Oana”. ACTUALIZARE 13 octombrie. CALIFICAREA e aproape! Mai e nevoie de un punct cu Liechtenstein! Romania – Țara Galilor 2-0, in preliminariile Euro 2019 Clasamentul grupei…

- Atacantul George Puscas figureaza intre cei 22 de jucatori convocati de selectionerul Mirel Radoi la nationala de tineret pentru ultimele partide din preliminariile Campionatului European de fotbal Under-21 din 2019, potrivit site-ului FRF. Puscas si-a ispasit suspendarea dupa cartonasul rosu primit…

- Gicu Grozav ar putea pune umarul la calificarea U Cluj în Liga 1, daca șefii echipei vor gasi banii necesari pentru a-l plati. Ioan Ovidiu Sabau, managerul Universitatii, a spus ca negociaza cu Grozav de doua saptamâni. ”Oricând ne-ar…