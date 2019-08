Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi a avut parte de un debut excelent la Genk, vineri, marcand golul victoriei in partida cu Kortrijk, scor 2-1, la doua minute dupa ce a intrat pe teren. Gheorghe Hagi a declarat ca este foarte fericit pentru performanța fiului sau, dar spune ca mai are nevoie de timp pentru adaptare, relateaza…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat la primul sau meci oficial in tricoul formatiei Racing Genk, el inscriind vineri seara golul victoriei in partida castigata de campioana en titre cu scorul de 2-1 (0-1) pe teren propriu cu Kortrijk, in prima etapa a campionatului Belgiei. Mijlocasul roman a inceput…

- KRC Genk, campioana Belgiei, cu Ianis Hagi rezerva neutilizata, a castigat sambata Supercupa Belgiei la fotbal, dupa ce a invins KV Mechelen, castigatoarea Cupei Belgiei, cu scorul de 3-0 (1-0), pe Luminus Arena din Genk. Campionii Belgiei s-au impus prin golurile marcate de Sebastien…

- Genk este supercampioana Belgiei, dupa ce a castigat cu 3-0 in fata lui Mechelen. Ianis Hagi nu a debutat la noul sau club, fiind tinut pe banca de rezerve pe toata durata celor 90 de minute, potrivit Mediafax.Genk a deschis rapid scorul, in minutul 14, atunci cand Dewaest a marcat. Acelasi…

- Proaspat transferat la campiona Belgiei, Genk, Ianis Hagi a intrat, sambata seara, in posesia primului trofeu. Genk a dispus de Mechelen, scor 3-0. Pe ”Luminus Arena” au marcat Sebastien Dewaest (14, 60) și Dante Vanzeir (83). Nefiind la capacitate fizica maxima, dupa vacanța luata la finalul Euro 2019,…

- Ianis Hagi (20 de ani) a lasat-o pe FC Viitorul pentru campioana Belgiei, Genk și s-a declarat nerabdator sa inceapa traba la noua sa echipa. Tanarul fotbalist roman poate debuta cu Genk in Supercupa Belgiei, pe 20 iulie, de la ora 21:30, impotriva echipei KV Mechelen. „Abia astept sa port acest tricou…

- Intrebare: Știti cine este capitanul naționale de tineret? Bogdan Matei, ministrul Sporturilor: Am spus-o și am intrebat in momentul in care am fost intrebat ce jucator prefer, raspunsul meu a fost unul singur: Ianis Hagi. Nimeni altcineva nu ma intereseaza și raman cu aceeași parere. Ianis Hagi este…

- Sarbatoare, astazi, la Scoala cu clasele 1 8 "Jean Bartldquo; din Constanta, care l a avut oaspete pe fortbalistul Ianis Hagi, capitamul FC Viitorul si international al Romaniei.Tanarul jucator, fiul lui Gica Hagi, a fost in curtea scolii alatruri de copii, care l au primit extrem de entuziasti.Ianis…