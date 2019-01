Stiri pe aceeasi tema

- Demonstratia de pe bulevardul Champs-Elysees din capitala tarii a fost in mare parte pasnica, participand numai circa 2.000 de persoane, un numar mult mai mic decat in saptamanile anterioare. In jur de 40.000 de persoane au protestat in diferite parti ale Frantei sambata, a declarat pentru dpa o…

- Airbus este pregatit sa plateasca angajatilor sai cu salarii mai mici din Franta un bonus special, dupa ce presedintele Emmanuel Macron a cerut ajutor companiilor franceze pentru a rezolva cererile "vestelor galbene", care protesteaza de cateva saptamani impotriva costului vietii, se arata intr-un memoriu…

- Jucatoarea romana Crina Pintea a fost desemnata de EHF cel mai bun pivot al actualei editii a Campionatului European de handbal feminin. Echipa ideala a CE, stabilita de EHF, inaintea finalelor de duminica, este urmatoarea: Amandine Leynaud (Franta, portar), Majda Mehmedovic (Muntenegru, extrema stanga), Noemi…

- Deputatii francezi de stanga si extrema-stanga, nemultumiti de raspunsurile la criza „vestelor galbene“', vor depune luni o motiune de cenzura impotriva guvernului, a afirmat joi liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, relateaza FranceSoir.

- Guvernul francez va anunta marti ca va suspenda cresterea taxei la carburanti, dupa ce aproximativ 136.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea “Vestelor galbene”, a informat presa franceza, relateaza Mediafax.

- Guvernul francez a anuntat luni ca va suspenda cresterea taxei la carburanti, dupa ce aproximativ 136.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", relateaza site-ul postului BBC.

- "Rusine sa le fie celor care au atacat ofiterii de politie. Nu e loc pentru violenta in Franta", a scris presedintele pe Twitter. Scene de haos au fost inregistrate, sambata, pe Champs-Elysees, unde 8.000 de "veste galbene" s-au adunat pentru a protesta fata de scumpirea carburantilor si politica economica…

- Steve Bannon, considerat de mulți unul dintre artizanii victoriei surprinzatoare a lui Donald Trump in 2016, a anunțat ca va lucra cu premierul ungar Viktor Orban in perioada de pana la alegerile care vor avea loc anul viitor in Parlamentul European, scrie Reuters. Bannon, fost presedinte al site-ului…