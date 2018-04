Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi a spus in mai multe randuri ca este gata sa plece din țara, iar dupa victoria de la Giurgiu a oferit un nou motiv care l-ar putea impinge sa paraseasca Liga 1 pentru un proiect la un club din strainatate. Situația stadioanelor din Romania il supara pe Hagi, care și-a construit propria…

- Oficialii Federatiei Mecanicilor de Locomotiva au anunțat organizarea de proteste, incepand cu data de 5 aprilie, „daca nu inceteaza acțiunile iresponsabile ale CFR SA, sub ochiul ingaduitor al Ministerului Transporturilor, asupra CFR Marfa”.

- Sindicalistii din Federatia Mecanicilor de Locomotiva sustin ca CFR Marfa are popriri pe toate conturile si, in consecinta, nu le va putea plati, pe 30 martie, salariile celor 7.500 de angajati. In plus, fara bani, CFR Marfa nu se va putea inscrie nici la licitatiile de zilele urmatoare pe…

- Federatia Mecanicilor de Locomotiva (FML) va picheta cateva zile Ministerul Transporturilor, iar pe 23 aprilie va fi organizat un mars catre Guvern, reprezentantii Federatiei fiind nemultumiti, printre altele, de situația CFR Marfa dar si de soarta celor 7.500 de angajati ai societații, care se confrunta…

- Federatia Mecanicilor de Locomotiva (FML) anunta posibile actiuni de protest din cauza ‘situatiei delicate in care se afla CFR Marfa’, a starii infrastructurii feroviare, dar si a salarizarii personalului, in conditiile in care circa 7.500 de angajati ai companiei sunt in pericol…

- Un sector bancar ideal indeplineste sustenabil trei functii: aloca resurse catre proiecte necesare societatii, efectueaza plati in economie si gestioneaza riscuri financiare. Discut aici despre sectorul bancar din Romania doar din perspectiva primei functii. Trei aspecte prezint, aflate…

- Romania este țara unde se inregistreaza cea mai mare rata a utilizatorilor de rețele sociale și aplicații de mesagerie online au incredere in știrile și informațiile accesate prin intermediul acestora – 59%, comparativ cu 36% media UE 28. La polul opus se afla respondenții din Italia, Germania și Austria,…

- Parintele Ioan Cosoi s-a nascut în Ucraina, a absolvit Facultatea de Teologie la Iași și doctoratul la Sibiu, apoi s-a stabilit la Chișinau si activeaza pâna în prezent în administrația Mitropoliei Basarabiei. În momentul de fața, este secretar eparhial și coordonator…

- "Mi se pare in neregula ca unii cetateni sa fie taxati intr-un fel si altii sa fie tratati in alt fel. Noi am convenit impreuna cu colegii nostri de la Asociatia Municipiilor sa sustinem o taxare unitara, pe care noi am vazut-o pe medie. Domnule, e intre 0,1 si 0,2, noi am sustine, ar fi de bun simt…

- Consiliul Național al Federației „Sanitas” a stabilit ca, in zilele de 20, 22, 27 și 29 martie, o parte dintre membrii de sindicat din țara vor picheta ministerele sanatații, muncii și finanțelor publice. Printre cei care vor participa la pichetari se numara și angajații spitalelor vasluiene. Consiliul…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a recunoscut, miercuri, la Alba Iulia, ca a aflat recent ca scolarizarea mecanicilor de locomotiva se face, in Romania, intr-un singur centru national. In lumina noilor informatii primite, lui Sova i se pare "inacceptabil" si sustine ca va lua masuri…

- Compania Naționala de Autostrazi și Drumuri Naționale din Romania anunța ca in perioada urmatoare se va efectua un transport agabaritic, acesta urmand sa treaca și prin Dej. In perioada 09 martie 2018 — 12 martie 2018 se va desfașura un transport cu depașiri (agabaritice) pe traseul: DN1: Borș Punct…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca criza imunoglubulinei, cu care s-au confruntat pacientii romani in ultimul an, se va incheia odata cu declansarea mecanismul european de protectie civila. 'Zilele trecute am dat acceptul doamnei ministru a Sanatatii, doamna Sorina Pintea, pentru declansarea mecanismului…

- Compania Nationala de Investitii a publicat, sambata, pe site-ul oficial, detalii despre situatia celor patru stadioane care vor fi folosite ca baze de antrenament la Euro 2020, competitie in cadrul careia Romania a primit dreptul de a organiza patru meciuri.

- Consiliul Judetean Timis, institutia care administreaza Stadionul "Dan Paltinisanu" din Timisoara, isi propune sa demoleze actuala arena si sa constuiasca alta noua, cel mai probabil din fonduri proprii, aceasta deoarece Compania Nationala de Investitii nu este dispusa sa aloce fonduri pentru o astfel…

- „Situatia politica din Romania a intarziat si aderarea Bulgariei la Schengen. Sofia a inregistrat progrese mari, insa la Bucuresti exista o intarziere in combaterea coruptiei, ceea ce impiedica ambele tari sa devina parte a spatiului Schengen”, a declarat Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular…

- "Romania nu este o tara model in ceea ce priveste protectia comunitatilor minoritare. Aceasta realitate, repetata deseori si in multe foruri, este sustinuta, inca o data de ultimul raport al Consiliului Europei. Uniunea saluta concluziile Comitetului Consultativ al Consiliului Europei, in care se…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a platit ilegal experți externi in securitate și sanatatea muncii de 2.200 euro pe luna, deși contractul in cadrul caruia aceștia au fost platiți nu includea astfel de servicii.Paguba totala se cifreaza la 26.000…

- 2018 este anul de gratie al infrastructurii feroviare din Romania. Ministerul Transporturilor, prin compania CFR SA, elibereaza ultimele avize si autorizatii pentru a extinde șantierul celei mai complexe lucrari de infrastructura feroviara din Romania.

- „Sambata, 10 februarie 2018, Ministerul Transporturilor impreuna cu CFR Marfa, CFR SA și CFR Calatori, au pus in circulație un tren-proba de tip Ro-La pe relația Terminal Curtici – Simeria – Petroșani – Craiova. Trenul incarcat cu 8 camioane a parcurs intreaga distanța in mai puțin de 12 ore și a reprezentat…

- Atac etrem de dur din Parlamentul European la adresa sefului PSD, Liviu Dragnea. Nici Guvernul Viorica Dancila nu e menajat deloc de europarlamentarul Monica Macovei.Citeste si: Primele IMAGINI cu avionul israelian doborat de sirieni: Situatia este extrem de GRAVA / VIDEO "Guvernul-marioneta…

- Bistrița va avea inca o atracție turistica: prima locomotiva pe aburi pentru trenurile grele de marfa. In prezent, aceasta se afla intr-un atelier, in proces de finalizare pentru expunere. Deși nu se știe cu exactitate unde va fi expusa, se vehiculeaza zvonul ca va fi amplasata in fața Garii Bistrița.

- Romania depașește orice record in materie de autostrazi si infrastructura rutiera. Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, gestioneaza autostrazi incepute inca din anii 2004-2007.

- Romania depașește orice record in materie de autostrazi si infrastructura rutiera. Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, gestioneaza autostrazi incepute inca din anii 2004-2007.

- Gica Hagi a decis sa nu mai vorbeasca despre situatia fotbalului romamesc pe o perioada nedeterminata, concentrandu se doar pe proiectele personale.Hotararea managerului tehnic al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a fost luata dupa ce aceasta s a aratat nemultumit de modul in care o parte a presei a…

- Mijlocul de transport marfa, inmatriculat in Romania, era condus de un tanar de 21 de ani. Cu ocazia controlului fizic al autovehiculului, politistii de frontiera au descoperit ascuns, in compartimentul de marfa, sub o patura, un barbat, cetatean roman in varsta de 32 ani. Șoferul a precizat polițiștilor…

- – Ii invit pe tinerii din Alba sa aplice! Situatia implementarii programului Start-up Nation este in graficul stabilit initial prin procedura de implementare, neexistand intarzieri, personalul agentiilor si al institutiilor de credit partenere fiind implicat in rezolvarea tuturor deconturilor depuse.…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a scris, miercuri, pe Facebook, ca „la 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2.418 unitați școlare cu grupurile sanitare in exterior”. Potrivit listei publicate de acesta, in județul Alba sunt 30 de astfel de unitați. Anunțul a fost facut la cateva ore dupa…

- Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind situatia justitiei din Romania reprezinta un "avertisment", iar Executivul UE nu exclude declansarea procedurii folosite in cazul Poloniei, afirma surse UE.

- Eurodeputatul Siegfried Muresan anunta ca la nivelul Parlamentului European s-a decis ca situatia justitiei din Romania sa fie dezbatuta in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg, el considerand ca aceasta arata "ingrijorarea serioasa" existenta la nivelul Uniunii Europene…

- Marin Anton a aprobat in 2009 o realocare de fonduri catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR), bani din care o firma la care era asociat a fost platita pentru lucrari fictive de organizare de santier in cadrul proiectului de modernizare a DN 79 Arad-Oradea,…

- Rovinieta pentru camioane și dube s-a scumpit. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca majoreaza tarifele pentru rovinieta. In unele cazuri, prețul rovinieteri crește de pana la trei ori, in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, printre care și autoturisme,…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania – rovinieta – va creste pentru mașinile pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85 la suta, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor. De…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii, modifica tarifele pentru rovinieta, crescand tariful zilnic pentru vehiculele grele de transport marfa la 12 euro, pentru alinierea legislatiei nationale la Directiva europeana nr. 62/1999. Tariful de utilizare pe…