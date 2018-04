Mecanicii de locomotiva ies in strada. Ce revendicari au pentru ministrul Transporturilor

Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, FMLR reclama situatia conflictuala dintre CFR Marfa si Compania Nationala CFR SA, respectiv impingerea operatorului national de transport feroviar de marfa catre faliment sau, mai grav, catre dizolvare. Federatia solicita, totodata, adoptarea Statutului Personalului Feroviar, un proiect…

- „Comisia pentru pregatirea Romaniei pentru trecerea la moneda unica. Am vazut proiectul de ordonanța și l-am și semnat. Am ințeles doua lucruri esențiale. Aceasta comisie suspenda activitatea altui comitet, nu e vorba doar de comitetul nostru. Acolo s-a discutat și despre detalii, cum se face alimentarea…

- Premierul Viorica Dancila are marti o zi plina. Sefa Executivului este chemata sa dea explicatii si de presedintele Klaus Iohannis, dar si in Parlament, unde a fost chemata sa spuna unde sunt banii din cresterea economica. Si la Cotroceni tema e posibil sa fie aceeasi, avand in vedere ca a…

- Oficialii Federatiei Mecanicilor de Locomotiva au anunțat organizarea de proteste, incepand cu data de 5 aprilie, „daca nu inceteaza acțiunile iresponsabile ale CFR SA, sub ochiul ingaduitor al Ministerului Transporturilor, asupra CFR Marfa”.

- CFR SA a deblocat pe 30 martie conturile CFR Marfa pentru a-i permite societatii sa isi plateasca la timp cei 7.500 de salariati. Totodata, CFR SA a ridicat popririle de conturile unei societati detinute de CFR Marfa, care risca falimentul daca banii i-ar mai fi fost blocati in banci chiar si o singura…

- Guvernul a bulversat mediul de afaceri adoptand, pe repede inainte, ordonanta 79/2017 care a impus o revolutie fiscala contestata, care a adus modificari majore intr-un timp extrem de scurt. Ne aflam la finalul lunii martie si, pentru 2018, oamenii de afaceri sunt tinuti in continuare in incertitudine…

- Sindicalistii din Federatia Mecanicilor de Locomotiva sustin ca CFR Marfa are popriri pe toate conturile si, in consecinta, nu le va putea plati, pe 30 martie, salariile celor 7.500 de angajati. In plus, fara bani, CFR Marfa nu se va putea inscrie nici la licitatiile de zilele urmatoare pe…

- “Dupa multe atacuri la adresa independenței Justiției, societatea civila din România își cere dreptul la o clasa politica integra și performanta, exprimându-și dorința de a bloca prin Constituție accesul în organele administrației publice locale, în Camera Deputaților,…

- Dintr-un raport al inspectorilor antifrauda din cadrul ANAF rezulta ca milionarul Costel Comana, cel care s-a sinucis intr-un avion care il ducea in Costa Rica in februarie 2015, transfera banii din firma Regiotrans catre alte societați pe care le controla sau catre propriile conturi, au descoperit…

- Liviu Dragnea a precizat ca legea referendumului intra luni la votul final in Senat și apoi urmeaza sa ajunga la Camera Deputatilor, in procedura de urgenta. „Dupa ce presedintele o promulga, dupa ce va fi publicata in Monitorul Oficial, vom decide imediat sa se continue procedura in Senat, respectiv…

- Educatia financiara e foarte scazuta in Romania,a declarat guvernatorul BNR Foto: BNR. Educatia financiara si fiscala este foarte scazuta în România, a declarat vineri, 16 martie, guvernatorul Bancii Nationale Mugur Isarescu la conferinta "Incluziunea financiara - de la vorbe…

- Pungile din plastic cu maner vor fi interzise in Romania. Parlamentul a dat votul final, miercuri, la Camera Deputaților, pe proiectul de lege al Guvernului care interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, incepand cu 1 iulie 2018, cat…

- Peste 50 de parlamentari au inițiat un proiect de lege care prevede ca filmele și documentarele romanești sa fie subtitrate pentru persoanele surde. Mai mulți parlamentari au depus pe 12 martie la Camera Deputaților un proiect de lege ce vizeaza modificarea legii audiovizualului astfel incat televiziunile…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca este "pacat" ca trebuie sa stabilim ca obiectiv cresterea vitezei de circulatie a trenurilor pana la nivelul care se inregistra, in Romania, in anii '90. "Nu ne este indiferent deloc faptul ca vitezele de circulatie au tot scazut…

- Bancherii vor prelungirea dezbaterilor legate de plafonarea dobanzilor cu inca 60 de zile, au anunțat asociațiile de profil din domeniu. „Reprezentantii sectorului bancar solicita extinderea cu 60 de zile a termenelor propuse initial pentru dezbaterea aprofundata a impactului proiectelor de legi privind…

- "Pentru ca, atat prin cadrul normativ (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice), cat si prin atitudinea si comportamentul lucratorilor politiei rutiere nu se acorda niciun fel de atentie preventiei aparitiei evenimentelor rutiere nedorite si din dorinta…

- Incepand de la 1 martie cresc si salariile profesorilor, nu doar ale medicilor. In cazul cadrelor didactice, majorarea prevazuta de Guvern se ridica la 20%. Conform calculelor facute pe Portalinvatamant.ro, unele cresteri sunt de peste 1.000 de lei. Iata cateva exemple de mariri…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Legea de aprobare a Ordonanței de modificare a Codului Fiscal nu e nici azi adoptata decat de Senat, deși peste o saptamana intram in luna martie. Este undeva pe la o comisie din Camera. Daca, intr-un final, Camera Deputaților o va adopta, sa zicem undeva prin martie, in mod sigur, Legea va fi atacata…

- Comisia pentru administratie publica si organizarea teritoriului din Senat a dat raport favorabil, miercuri, initiativei legislative prin care se propune instituirea zilei de 2 aprilie ca Ziua Institutiei Prefectului din Romania.

- Acesta i-a trimis o scrisoare deschisa sefului Camerei Deputatilor. 'Ne adresam pe aceasta cale dumneavoastra pentru a va solicita urgentarea trimiterii spre dezbatere in plen si supunerea la vot in Camera Deputatilor a unui proiect de lege initiat de Partidul Miscarea Populara, extrem de important…

- Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania FSTFR impreuna cu Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN si federatiile sindicale feroviare FNFMCV, FNSIF, FNDF, FMLR, ELCATEL, FAF, vor comemora la Bucuresti, vineri, 16 februarie 2018, 85 de ani de la Greva Ceferistilor din 1933 prin…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al DNA, ca va avea o discutie privind DNA cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, joi, inaintea sedintei Guvernului. Ea a spus ca ii va cere ministrului sa aiba o declaratie legata de DNA. Prim-ministrul a evitat…

- Ministrul de Finanțe vrea sa elimine plicurile pe care ANAF le trimite contribuabililor. ”Anual cheltuim 10 milioane de euro, trebuie sa se comunice online”, a spus Eugen Teodorovici, miercuri, la Senat. „Va dau un exemplu asa, ca timp de cheltuiala care trebuie sa dispara urgent din zona publica. Fiscul…

- 800 de feroviari din intreaga tara vor comemora la Bucuresti 85 de ani de la inabusirea violenta a Grevei ceferistilor din 16 februarie 1933 TOTI UNITI PENTRU SALVAREA CAII FERATE ROMANE ! Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR) impreuna cu Confederatia Sindicala Nationala…

- Ministrul Agriculturii a vorbit despre componenta noului Guvern, proaspat instalat. Mai exact, el le-a povestit jurnalistilor de la AGERPRES, in cadrul unui interviu, care este parerea lui cu privire la faptul ca Executivul este condus, in premiera, de o femeie. AGERPRES: Romania are pentru…

- Blocul Național Sindical atrage atenția ca ordonanța de urgența privind salariile pe care guvernul dorește sa o adopte nu va face altceva decat sa adanceasca și mai mult haosul salarial și fiscal. Sindicaliștii avertizeaza ca noul act normativ este o soluție pompieristica iar guvernul nu a realizat…

- "Romanii cu contracte part-time vin cu bani de-acasa ca sa-și plateasca obligațiile fiscale" Liderul grupului parlamentar al PNL din Senatul Romaniei, Iulian Dumitrescu (foto), cere șefilor partidelor aflate la putere, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, sa respinga ordonanța care ii face pe romanii…

- Liderul grupului PNL din Senat, Iulian Dumitrescu, solicita, printr-o scrisoare deschisa adresata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, respingerea si in Camera Deputatilor a OG 4/2017 referitoare la taxarea muncii in part-time. "Ma adresez pe aceasta cale dumneavoastra, avand…

- Un proiect de lege ce prevede inființarea Ținutului Secuiesc in Romania, cu includerea județelor Covasna, Harghita și o parte din județul Mureș, a fost depus la Camera Deputatilor. Initiativa apartine unui deputat UDMR. Potrivit acestuia, din cele 149 de localitați alocate Ținutului, in peste 60 dintre…

- Camera Deputaților, care este și camera decizionala, a adoptat cu o singura abținere “Legea de combatere a ambroziei”, dupa ce la sfarșitul lunii octombrie 2017, aceeasi lege a trecut și de Senat in unanimitate.

- Liviu Dragnea i-a cerut ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sa explice public, “prin toate mijloacele”, orice problema care ar aparea cu privire la legea salarizarii. Liderul PSD nu exclude posibilitatea existenței unor „efecte negative ascunse”, despre care a declarat ca „nimeni nu sta pe ganduri…

- Daca veți circula pe șoselele din Romania fara sa platiți taxa de drum, e bine sa știți ca amendat pentru rovinieta s-ar putea prescrie in patrul luni. Asta prevede un proiect legislativ care ar putea primi, marți, votul decisiv in Camera Deputaților. In momentul de fața, prescrierea intervine in șase…

- Glad Varga: „Dupa adoptarea tacita in Senat, propunerea legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice a intrat in dezbatere la Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor. La sfarsitul lunii ianuarie, proiectul de lege a obtinut avizul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, doar 48% din contractele din mediul privat au fost modificate in Revisal. Intr-o interventie pentru Antena 3, Olguta Vasilescu a mai precizat ca legea pensiilor este o prioritate…

- Partidul Miscarea Populara reintroduce in Parlament initiativa legislativa privind reducerea numarului de parlamentari la 300. Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac a anunțat ca formațiunea va incepe o campanie nationala pe acest subiect, pentru ca cei aproape 10 milioane de romani care au iesit in strada…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a solicitat joi Guvernului,sa elimine supraacciza la carburanti „pentru a proteja industria de transport si implicit populatia”, avertizand ca, in caz contrar, vor creste tarifele de transport atat la marfa, cat si la pasageri.

- Un an de guvernare PSD – ALDE a fost un an pierdut pentru Romania, susțin liberalii. Analiza activitații Guvernului PSD – ALDE din 2017 realizata de Comisiile de specialitate ale Partidului Național Liberal demonstreaza eșecul coaliției de guvernare atat in ceea ce privește indeplinirea principalelor…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- 'La sfarsitul intalnirii de ieri a social-democratilor, presedintele PSD, Liviu Dragnea a anuntat ca in perioada 29-31 ianuarie Comitetul Executiv National se va intruni, din nou, la Iasi. Vor fi discutate aspecte ce tin de guvernarea Romanei si de viitoarea structura a Guvernului. Totodata, vor…

