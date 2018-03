Stiri pe aceeasi tema

- Dupa vremea deosebit de rece, temperaturile incep sa creasca treptat, astfel incat in ultimele zile din martie si in primele zile ale lunii aprilie ser vor atinge maxime cuprinse intre 16 si 22 de grade in majoritatea zonelor tarii.

- Federatia Mecanicilor de Locomotiva (FML) anunta posibile actiuni de protest din cauza ‘situatiei delicate in care se afla CFR Marfa’, a starii infrastructurii feroviare, dar si a salarizarii personalului, in conditiile in care circa 7.500 de angajati ai companiei sunt in pericol…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- CFR Marfa a acumulat o datorie netolerat de mare la CFR Infrastructura, de peste 100 de milioane de euro, iar daca CFR Infrastructura ar folosi toti banii pe care ii are de primit de la aceasta companie am avea su...

- Sindicatul National Sport si Tineret anunța proteste la ministerul Muncii. Acțiunea de pichetare vine dupa ce angajații ai ministerului Tineretului și Sporturilor au declanșat și o zi de greva japoneza pentru a atrage atenția asupra subfinanțarii sistemului. In lipsa unor masuri guvernamentale, sindicatul…

- Prezent la Conferinta Capital Transporturi și Infrastructura 2018, Adrian Vlaicu, Consilier SNTFC CFR Calatori SA (Societatea Naționala de Transport Calatori (CFR Calatori), a declarat ca la CFR Calatori este nevoie absoluta de investiții.

- Lipsa autostrazilor din Romania nu poate fi pusa in seama autoritaților ci este cauzata in general de termenele mari și de contestațiile frecvente depuse in cazul licitațiilor, a declarat Lucian Șova, ministrul Transporturilor, prezent la Conferinta Capital Transporturi si Infrastructura 2018.

- BERBEC Este foarte important ca in aceasta saptamana sa discuti deschis cu colegii tai si sa incerci sa te intelegi bine cu ei. O relatie buna cu acestia iti va spori productivitatea si te va ajuta sa avansezi mult mai rapid. Nu te poate tine nimeni in loc din atingerea telurilor, insa trebuie…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca decizia privind revocarea sau menținerea in funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, va fi luata dupa Sarbatorile de Paște.”Aceasta decizie este in analiza, ca sa avansam puțin cu discuția noastra, pot sa va spun ca nu voi anunța aceasta…

- Intrebat daca are de gand sa candideze la alegerile prezidențiale din 2019, latifundiarul a negat categoric. ”Doamne ferește! Nu mai candidez in viața mea. Am candidat cand eram tanar, eram aventurier, candidam numai așa, de dragul de a candida, imi placea celebritatea, imaginea, eram nebun. Acum…

- • parlamentarul ALDE a aflat ca documentatia privind modernizarea drumului este din 2016 la MFP, iar ultima reparatie capitala a fost in 1992-1993 Recent, deputatul Dumitru Lovin a cerut explicatii la Ministerul Transporturilor in legatura cu starea dezastruoasa a DN 7A, intre Voineasa si Obarsia Lotrului,…

- Carnea de miel este nelipsita de pe masa romanilor cu ocazia Sarbatorilor de Paste. Pentru ca mai este puțin pana ce gospodinele vor pregati mult așteptatele preparate, nu strica sa știm care sunt secretele unei fripturi de miel reușite.

- Potrivit unor surse DC NEWS, in a doua jumatate a lunii aprilie, dupa Paște, urmeaza o remaniere a Cabinetului Dancila. Pentru remaniere sunt vizate trei ministere. Cele mai previzibile modificari in cabinetul condus de Viorica Dancila sunt la Ministerul Economiei, condus de Danut…

- Se anunta noi proteste de amploare, de aceasta data, insa, in fata ministerului Economiei. Federatia Sindicatelor Libere din Romania anunta, intr-un comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO, ca vor manifesta joi in fata ministerului, nemultumiti fiind de "neputința, neștiința, lipsa de viziune și…

- Dorinta reunirii sub un singur acoperis, respectiv intr-o singura cladire, a tuturor serviciilor administratiei locale ploiestene – idee luata in calcul cu zeci de ani in urma si de catre cei care s-au aflat atunci la conducerea municipalitatii – pare ca se va materializa in 2018. Edilul municipiului,…

- In doua dintre cele mai importante structuri sportive din Vrancea a fost, vineri, greva japoneza. Salariații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vrancea și ai Clubului Sportiv Unirea au lucrat cu banderolele albe la braț, semn ca sunt in greva. Au dorit sa atraga atenția in acest fel asupra a…

- Sindicatul National Sport si Tineret organizeaza proteste, vineri, la nivel national, sub forma de greva japoneza, angajatii fiind nemultumiti de neplata salariilor, conform datelor publicate pe site-ul Blocului National Sindical (BNS). Pe 28 martie sindicalistii anunta ca vor organiza un miting in…

- Grefierii ameninta cu proteste, nemulțumiți ca salariile nu au fost uniformizate, fiind a doua luna in care acestea sunt calculate greșit si cer implicarea ministrului Justitiei. De asemenea, ei solicita o salarizare adecvata si unitara, imbunatatirea conditiilor de munca, plata orelor suplimentare,…

- Ceferiștii se pregatesc de proteste, nemulțumiți fiind de situația extrem de dificila din domeniu. Astfel, de ziua lor, luna viitoare, sindicaliștii au programat un miting de protest, in București. Din Bacau, se intenționeaza participarea unui grup de circa 100 de ceferiști. Feroviarii acuza „degradarea…

- Un celebru medic din tara noastra lanseaza un avertisment dur pentru toti romanii. Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat, intr-o conferinta de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase…

- Federatia Sindicatelor din ANP anunta ca, luni, 12 martie, peste o suta de lideri de sindicat vor merge la Guvern pentru a ii cere premierului solutionarea problemelor din penitenciare, mentionand ca rezultatele concrete promise de Executiv in urma cu 6 luni lipsesc. FSANP cere demiterea lui Toader.

- Teodorovici a declarat, in cadrul emisiunii Dosar de Politician de la B1 Tv, ca noul sistem va cumula sapte sau opt formulare intr-unul singur. „Maine (joi, n.r.) o sa anunte doamna prim-ministru in sedinta de Guvern noul mecanism pe fostul formular 600, dupa care o sa incepem sa prezentam public…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca proiectul Centenar va fi lansat de Guvern la jumatatea lunii martie si a subliniat, intr-un interviu acordat marti la TVR Moldova si difuzat de TVR 1, ca este important ca Romania si Republica Moldova sa aiba cat mai multe proiecte comune pentru a marca cei…

- Aproape ca nu trece o zi fara ca polițiștii de la frontierele din sudul țarii sa nu captureze insemnate cantitați de marfa contrafacuta – imbracaminte, incalțaminte, parfumuri și jucarii – , care ar urma sa ajunga pe piața neagra din Romania. Bișnițarii romani care-și fac stocul doar din bazarele din…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting în fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de lucru.

- Ieri, la Comisia pentru transporturi și infrastructura din cadrul Camerei Deputaților, a continuat analiza starii infrastucturii feroviare, impreuna cu reprezentanți ai constructorilor, C.F.R. S.A și Ministerul Transporturilor. In cadrul acestei intalniri, deputatul PSD Marius Sorin BOTA a solicitat…

- Diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), situatia actuala fiind critica, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016. "Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite…

- Premierul Viorica Dancila a folosit termenul de „autist”pentru a-i taxa pe cei care iși „parasc” țara in Parlamentul European, marcand o noua gafa. Asociația Parinților Copiilor cu Autism considera ca „este o jignire adusa persoanelor cu autism din tara noastra si din intreaga lume”.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie cu premierul Viorica Dancila, privind situatia din DNA. Ministrul a fost chemat de urgenta in Romania pentru a lua masuri privind conducerea institutiei.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va discuta, joi, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre situatia din DNA, precizand ca ii va solicita acestuia sa aiba o declaratie in privinta deciziei pe care a luat-o fata de scandalul din DNA. Intrebata daca a discutat cu Toader despre…

- „Sambata, 10 februarie 2018, Ministerul Transporturilor impreuna cu CFR Marfa, CFR SA și CFR Calatori, au pus in circulație un tren-proba de tip Ro-La pe relația Terminal Curtici – Simeria – Petroșani – Craiova. Trenul incarcat cu 8 camioane a parcurs intreaga distanța in mai puțin de 12 ore și a reprezentat…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a analizat, într-o interventie telefonica la emisiunea Talk News, cu Denise Rifai, de la Realitatea TV, condamnarea lui Darius Vâlcov, în prima instanta, la opt ani de închisoare si implicatiile

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii, precizand ca statul va asuma plata unei parti din CASS printr-un mecanism simplificat pentru o serie de categorii.

- In cursul acestei luni, Comisia Europeana a oferit noi informații privind investigația. „Piața transportului feroviar de marfa este o componenta cruciala a legaturilor de transport ale oricarei economii. CFR Marfa este operatorul istoric pe aceasta piața in Romania și a beneficiat de stingerea…

- BNR anunta un nou val de scumpiri pâna la Paste. Guvernatorul Bancii Nationale spune ca inflația va continua sa urce în urmatoarele luni. Nu este singura veste proasta. Se scumpesc și creditele în lei.

- Eugen Teodorovici urmeaza sa ii prezinte premierului solutia pe care institutia a carei conducere a preluat-o de doar cateva zile o va gasi pentru angajatii din sfera IT. Carora fostul Guvern le promisese ca se va gasi o varianta, in asa fel incat sa nu fie afectati, la nivel de venituri, de trecerea…

- Un mecanic de locomotiva a suferit arsuri de 35% din suprafața corpului, în urma unei explozii produse în momentul locomotiva explozii produse în momentul în care vrut sa cupleze locotiva electrica la trenul IR 1853, la Revizia de

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea va protesta, joi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie, anunta membrii fondatori ai Asociatia Grefierilor…

- ”Unul dintre marile proiecte care ni se par esentiale, eu l-as numi proiect de prioritate zero si care pentru noi va fi criteriu de evaluare a acestui Guvern, este vorba de autostrada Pitesti-Sibiu. Pentru ca acest tronson-autostrada va permite inchiderea coridorului 4, care sa faca legatura intre…

- Ministerul Transporturilor, unul dintre cele mai importante portofolii ale noului Guvern, ar putea fi condus de deputatul bacauan Lucian Șova, care a fost in precedentul Executiv ministru al Comunicațiilor. Șova a mai lucrat la Transporturi. PSD se... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania rovinieta va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone categoriile C si D , urmand sa se majoreze cu cel putin 85 , reiese dintr un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor citat de Romaniatv.net.…

- Primarul Aradului, Gheorghe Falca (PNL), a declarat ca a decis, vineri, sa anuleze in Consilul Local (CL) hotararea de majorare a unor taxe si impozite locale, aprobata inainte de Craciun. Falca a reclamat ca USR a inceput "o campanie" dupa majorarea taxelor, in timp ce fondurile suplimentare…

- Victor Ponta, fost premier si presedinte al PSD a lansat un nou atac dur la adresa fostului sau coleg, Liviu Dragnea. In contextul crizei create la nivelul Ministerului de Interne, ca urmare a cazului politistului acuzat de pedofilie, Victor Ponta declara: „Situatia de azi este cea mai rea posibila…

- Infrastructura din Romania, cea mai slab dezvoltata din Europa, a ajuns intr-un punct critic, conform celor mai recente statistici ale Eurostat. Cand vine vorba de acest capitol, autostrazile reprezinta cel mai sensibil subiect pentru romani. In ultimii doi ani s-au promis peste 170 km, iar in realitate…

- Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue activitatea in Guvern.Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue…