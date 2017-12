Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la circulatie vor lucra neintrerupt inclusiv in ultimele zile din acest an si in primele din cel viitor. Actiunile chiar se vor intensifica dupa valul de vitezomani si accidente de Craciun.

- N. Dumitrescu Nici nu s-a stins bine ecoul agitatiei care a fost de Craciun in statiunile montane din Prahova ca “povestea”, inclusiv aglomeratia de pe DN1, o ia de la capat. Practic, pentru acest sfarsit de an, senzatia va fi ca toate drumurile duc catre Valea Prahovei, explicatia fiind ca la Sinaia,…

- Politistii sunt in strada si actioneaza pentru fluidizarea si monitorizarea traficului, pentru a preintampina producerea unor evenimente grave, la intoarcerea din minivacanta de Craciun! Politistii continua actiunile pentru prevenirea evenimentelor grave, combaterea incalcarii regimului legal de viteza…

- Politistii rutieri le recomanda soferilor care se intorc din minivacanta de Craciun de la munte spre Capitala sa aleaga DN1A, pentru a evita aglomeratia creata pe Valea Prahovei, unde marti dupa-amiaza se circula bara la bara, informeaza...

- Mesele de Craciun mult prea imbelșugate le-au stricat sarbatorile multor bucureșteni. Peste 340 de persoane au sunat la ambulanța dupa ce au mancat peste masura. De altfel, in ultimele 36 de ore, peste 1700 de bucuresteni au avut nevoie de asistența medicala de urgența.

- In perioada Sarbatorilor de Iarna, marile magazine din Baia Mare vor functiona dupa un alt program decat cel obisnuit. Vezi mai jos programul catorva dintre acestea: CORA 24 decembrie 2017: 08:00-18:00 25 decembrie 2017: inchis 26 decembrie 2017: 10:00-22:00 31 decembrie 2017: 8:00-18:00 1 ianuarie…

- Conform datelor studiului „Cumparaturile de Sarbatori”, realizat in mediul urban din Romania de Mednet Marketing Research, bugetul total al unei persoane pentru sarbatorile de iarna din acest an este estimat la 1.717 lei. Astfel, mai mult de jumatate dintre locuitorii de la orașe vor cheltui sume cuprinse…

- OLSTITIUL de IARNA 2017. Alunga spiritele rele Traditia populara spune ca spiritele rele se sperie de lumina si de zgomotele puternice. De aceea, pe vremuri si chiar in prezent, in unele locuri, se trosneste din bici pentru a alunga spiritele malefice din anul care vine. E mult mai simplu in prezent,…

- Perioada Sarbatorilor de Iarna este una destul de aglomerata în oraș, multe persoane fiind în concediu, însa este și o perioada foarte profitabila pentru hoții de buzunare sau cei de locuințe.Astfel, pentru ca petrecerea sarbatorilor sa fie linistita si fericita, IPJ…

- Dupa falimentul Murfatlar, cel de-al saselea jucator din piata, industria vinului a revenit pe crestere in 2017, pe fondul vanzarilor semnificative de Craciun si Revelion. Piata vinului va depasi 385 de milioane de euro, cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, potrivit estimarilor KeysFin.…

- In ziua de Craciun (25 decembrie 2017) si prima zi a anului viitor (1 ianuarie 2018), cele mai multe mall-uri vor fi inchise, cu unele exceptii in privinta cinematografelor si a firmelor de pariuri si jocuri. 7 7 0 7 0 0

- "In zilele de 23, 24, 25, 26, 30 si 31 decembrie a.c. precum și 1, 2 ianuarie 2018, trenurile vor circula pe Magistrala 1 (Republica- Dristor 2), Magistrala 2 (Berceni- Pipera) si Magistrala 3 (Anghel Saligny- Preciziei) la un interval de 9 minute, iar pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2- Parc Bazilescu)…

- ”Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei și ASR Principele Radu se vor afla la Savarșin de Craciun și Anul Nou. Toate cele patru surori ale Majestații Sale au dorit sa fie la Savarșin, alaturi de Custodele Coroanei, in acest final de an marcat de marea suferința a pierderii tatalui lor, Regele…

- In pragul sarbatorilor de iarna, Bianca Dragușanu s-a gandit sa le faca recomandari celor care vor merge in vizite de Craciun și Revelion. Bianca Dragușanu, care a afirmat ca a invațat sa-și stapaneasca gelozia , a abordat la emisiunea pe care o modereaza la Kanal D un subiect legat de perioada sarbatorilor…

- SOLSTITIUL de IARNA 2017. Desi iarna meteorologica soseste inca de la 1 decembrie, inceputul iernii astronomice este marcat de un moment precis, mai exact solstitiul de iarna, care va avea loc joi. Astfel, pe 21 decembrie se va inregistra cea mai scurta zi din an - 8 ore si 50 minute -, iar durata…

- F.T. In contextul in care, in ultimii ani, in perioada Sarbatorilor de Iarna, locuințele au fost cele mai afectate de incendii, iar printre principalele cauze ale acestora s-au numarat aprinderea beculetelor in braduți sau sacrificarea animalelor si utilizarea focului deschis in curti, Inspectoratul…

- Conform datelor studiului „Cumparaturile de Sarbatori”, realizat de MEDNET Marketing Research Center in mediul urban (orașe mari +100.000 locuitori, orașe mijlocii 30.000 – 100.000 locuitori și orașe mici sub 30.000 locuitori), bugetul total (Craciun și Revelion) alocat pentru Sarbatorile din acest…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat ca angajații de la stat nu vor beneficia de o vacanța prelungita și vor fi la serviciu in perioada dintre Craciun și Revelion. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, intr-o postare pe Facebook, a anunțat ca nu se pune problema ca angajații de la stat…

- Recent, in presa au aparut zvonuri potrivit carora Guvernul ar fi pregatit un proiect, cu mai multe zile libere, "cadou" pentru bugetari cu ocazia sarbatorilor de iarna.Citeste si: Procurorul Portocala, marturii HALUCINANTE la CSM. De cine SE TEME Negulescu Potrivit documentului citat…

- Pentru sarbatorile de iarna, romanii si-au alocat bugete separate pentru cadouri, masa de Craciun si Revelion sau iesiri la resturant. Cum arata comportamentul consumatorului roman in luna decembrie si cati bani cheltuie in aceasta perioa

- Bugetul total (Craciun și Revelion) alocat pentru Sarbatorile din acest an este estimat la 1.717 lei. Cel puțin, așa reiese din studiul „Cumparaturile de Sarbatori”, realizat de MEDNET Marketing Research Center in mediul urban (orașe mari +100.000 locuitori, orașe mijlocii 30.000 – 100.000 locuitori…

- Veste buna pentru toti angajatii, la sfarșit de an. Romanii vor avea patru zile libere de Craciun 2017 si patru de Revelion. 25 decembrie 2017 este intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea de Craciun o vacanta de patru zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua zi de Craciun sunt considerate…

- Indiferent de terenul pe care se joaca, orgoliile unei intalniri dintre Poli și Dinamo ating intotdeauna cote incandescente. Nici deseara, pe arena ”Dan Paltinișanu”, nu va fi altfel. Fanii Timișoarei fotbalistice au avut dintotdeauna in ADN, ca… marca inregistrata, dorința de a invinge și chiar de…

- Gyomaendrod și Oroshaza, doua localitați din Ungaria, puțin cunoscute pentru romanii amatori de bai termale și relaxare, așteapta turiștii romani de Craciun și Revelion, cu oferte dintre cele mai accesibile și pentru toate buzunarele. Daca localitatea Gyomaendrod este recunoscuta vara drept „Raiul…

- Se aproprie sfarsitul anului si toate femeile doresc sa arate bine la petrecerile de Craciun sau Revelion. Loredana Bundis, cosmetician aradean, spune ca si machiajul trebuie sa fie conform tendintelor de moda de Revelion.

- BERBEC Cei nascuti in aceasta vreme nu pot sta prea mult timp singuri. Asa ca daca nu au inca pereche, in aceasta iarna sigur vor face pasul cel mare si se vor indragosti pana peste urechi. Iar vestea cea mai buna e ca cei care incep relatii in perioada urmatoare au mari sanse sa ramana alaturi…

- Așteptate cu bucurie și nerabdare de oameni de pretutindeni, sarbatorile de iarna nu inseamna doar momente minunate petrecute in compania celor dragi, ci și infracțiuni, caci in aceasta perioada numeroși agresori, hoți ori talhari ies la ”atac”. Astfel, in luna cursul acestei luni Biroul de analiza…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru intervalul decembrie 2017 – februarie 2018. Sunt șanse ca de Craciun și Revelion sa avem zapada. Conform estimarilor meteorologice, Romania va avea o iarna 2017 – 2018 capricioasa, cu episoade de frig sever, ninsori abundente,…

- "Nu este cea mai inspirata alegere. Am aflat și eu astazi despre aceasta decizie. In primul rand, cum ajunge omul acolo? Ca nu prea sunt treceri de pietoni. Eu cred ca doamna Firea iși va da seama ca nu este cea mai inspirata alegere. Mai mult, am ințeles ca se și interpreteaza ca se face targ ca…

- Sarbatorile de Iarna sunt incarcate de magie, iar parinții cauta sa ii invețe pe copii bucuria de a darui și de a primi un cadou de la cei dragi. De multe ori, parinții nu pun atat de mare accent și pe utilitatea cadoului, ci doar vor sa bifeze acțiunea și sa ii satisfaca fiului sau fiicei micul … “moft”.…

- Legislatia rutiera in vigoare prevede ca pentru deplasarea autovehiculelor pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei este obligatorie folosirea anvelopelor de iarna. De asemenea, autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante…

- Potrivit Codului muncii, adica actul normativ care stabilește lista zilelor nelucratoare de sarbatoare legala, angajații cu program obișnuit (luni-vineri) beneficiaza de zile libere legale atat pe 30 noiembrie, cand se sarbatorește Sfantul Andrei, cat și pe 1 decembrie, Ziua Naționala a Romaniei.…

- Comandament de iarna la Primaria Capitalei, pe 27 noiembrie. Primarul General, Gabriela Firea, a convocat pentru luni, 27 noiembrie, incepand cu ora 11.00, comandamentul pentru evaluarea stadiului pregatirilor de iarna, informeaza Primaria Municipiului București (PMB), prin intermediul unui comunicat.…

- Ne așteapta o iarna grea, cu temperaturi de minus 30 de grade, iar prețurile la gaze și curent sunt deja cu 20 % mai mari fața de anul trecut și vor mai crește. Specialiștii vorbesc despre un Crăciun fără zăpadă și un Revelion alb, urmate de viscole și o perioadă…

- Vacantele sunt pentru relaxare, rasfat si odihna. Sau pentru calatorii, concedii in locuri minunate si timp frumos petrecut cu familia si prietenii. Multi dintre noi abia asteapta iarna ca sa se retraga in casa si sa se bucure de atmosfera intima a sarbatorilor. Asta presupune, de asemenea,…

- Primaria capitalei va da startul sarbatorilor de iarna pe 1 decembrie, odata cu inaugurarea Pomului de Craciun in Piața Marii Adunari Naționale. Tot atunci, incepand cu ora 18:00, vor fi aprinse și luminile de sarbatoare. Șefa-adjuncta a Direcției Cultura a capitalei, Stela Mitriuc, a anunțat astazi…

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat cum va fi vremea in perioada urmatoare, dar și de Craciun și Revelion. Astfel, potrivit ANM va fi o iarna cu viscole și episoade de ger, cu temperaturi ce vor cobori și sub -30 de grade. Vremea se raceste la finalul…

- Pensiunile turistice din Clisura Dunarii ofera deja pachete turistice avantajoase pornind de la 400-500 de lei/persoana pentru cazare si masa pentru 2-3 zile de Craciun si intre 600 – 700 de lei pentru 3 zile de Revelion. Mai este putina vreme pana la marea petrecere de Revelion si putini sunt aceia…

- Viscole, geruri naprasnice și zapezi cât casa. Asta ne așteapta în aceasta iarna, care va ține pâna la sfârșitul lunii martie. Primele zile extrem de friguroase vor începe din 21 noiembrie. Iata dezvaluirile pe care le face numerologul Mihai Voropchievici. …

- Intr-o carte scrisa de sfinții parinți in anul 1359 este prezis viitorul. Potrivit numerologului Mihai Voropchievici, in ”Gromovnic din batrani” apar previziuni pana in anul 2058, astfel ca cine o deține se poate considera norocos. ”Am primit-o in urma cu doi ani de la o batrana, este o carte…

- S-o recunoaștem: nu-i nicio bucurie sa iți schimbi centrala termica. Cu banii pe care i-ai plati pentru una noua, ți-ai putea cumpara lejer un sejur de cinci zile, de Craciun, la Viena sau la Praga. Sau ai putea sa pleci, de Revelion, in Maroc. Ca sa amani cat mai mult momentul in care centrala ta…

- Acesta a spus ca sunt pensiuni care vand doar cazare, iar altele pachete de servicii care includ pe langa cazare și masa sau program artistic. "Prețurile se stabilesc de catre fiecare structura de cazare. La unele cazarea poate fi de 150 de lei pe noapte de persoana și se poate ajunge la 300-400…

- Ne apropiem cu pași repezi de sezonul rece - iata ca în unele zone muntoase ale țarii deja a nins, iar acest lucru face ca din ce în ce mai mulți șoferi sa se gândeasca la anvelopele de iarna. Anvelopele, precum multe alte parți componente ale unei mașini, fac parte din categoria…