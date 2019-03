MDSS Legal tinteste o crestere de 60% a portofoliului in doi ani

Stiri pe aceeasi tema

- Moneda unica a crescut miercuri la nivelul de 4,683 lei, o crestere de 0,02 , respectiv 0,0008 lei fata de nivelul inregistrat marti, informeaza Digi24.ro Dolarul a crescut si acesta semnificativ, la nivelul de 4,1063 lei, in crestere cu 0,22 fata de cotatia de marti, respectiv o majorare de 0,009 lei.…

- Banca Mondiala a revizuit in creștere prognoza pentru Republica Moldova in 2018. Astfel, potrivit noilor estimari ale raportului Perspectivele Economice Globale, Produsul Intern Brut a crescut anul trecut cu 4,8%, cu un punct procentual mai mult fața de pronosticul anterior.

- Pretul mediu solicitat pentru apartamentele noi si vechi disponibile spre vanzare la nivel national a ajuns, la finele lui decembrie 2018, la o valoare de 1.239 de euro pe metrul patrat util, in scadere cu 0,2% fata de luna precedenta, cand se situa la 1.242 euro/mp. Potrivit unei analize Imobiliare.ro,…

- Kia a comunicat o creștere de 1.9% fața de anul anterior (531.700 de unitați vândute) înCoreea de Sud și de 2.5% (2.280.500 de unitați vândute) pe piețele mondiale. În Decembrie 2018, compania a vândut un total de 241.119 unitați la nivel mondial,…

- De la 1 ianuarie 2019, bugetarii vor beneficia din nou de o creștere salariala, potrivit Legii salarizarii. Cei care nu vor primi bani in plus la salarii sunt medicii și asistentele, care au primit de la 1 martie 2018 o creștere pana la nivelul din 2022.„De la 1 ianuarie 2019, salariile ar…

- Numarul pasagerilor pe Aeroportul ”Stefan cel Mare” Suceava a inregistrat o crestere de 33% in acest an comparativ cu anul 2017, a declarat intr-o conferinta de presa, miercuri, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. El a spus ca numarul de pasageri inregistrati pe Aeroportul…

- In septembrie, fata de aceeasi luna a anului trecut, lucrarile de constructii au inregistrat o scadere de 2,1-. In august, acestea au coborat cu 10,3-. In octombrie, fata de aceeasi luna a anului trecut, volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a scazut pe total cu 3,6-, scadere reflectata…

- In trimestrul III 2018 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 21055,1 milioane lei fiind in scadere cu 1,5%, comparativ cu trimestrul III 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In perioada…