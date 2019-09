Stiri pe aceeasi tema

- Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova Pe 14 septembrie, incepand din acest an, aniversam, in semn de respect pentru profesia de constructor, Ziua Naționala a Constructorului, ca prețuire pentru data de 14 septembrie 1895, cand a fost inaugurat podul peste Dunare, intre Fetești și Cernavoda, cunoscut…

- Adunarea Generala a Asociatilor societatii Stizo Nuclear SA, societate pe actiuni, cu sediul social in Cernavoda, intrunita in conformitate cu art. 121 din Legea nr. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta tuturor actionarilor societatii, a aprobat cu unanimitate de voturi urmatoarele:…

- Discutiile dintre Klaus Iohannis si Donald Trump la Washington au inclus dezvoltarea centralelor nucleare mici, modulare, care sunt "mult mai sigure" decat ce avem noi la Cernavoda, a declarat, joi, ministrul Energiei, Anton Anton, in cadrul unei conferinte. "Intamplator citind printre randuri si chestia…

- Potrivit acestuia, activitatea a zeci de unitati de alimentatie publica a fost inchisa temporar, pana la remedierea deficientelor, fiind inchise temporar si camere ale unor hoteluri din statiunea Mamaia."Au fost controlati 470 de operatori economici, s-au aplicat un numar de 797 de sanctiuni,…

- La data de 3 august a.c., politisti de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului Cernavoda au depistat un barbat, in varsta de 27 de ani, din Cernavoda, pe numele caruia Judecatoria Medgidia a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate…

- „Caravana filmului romanesc – Capodopere ale cinematografiei naționale” invita spectatorii, cu mic, cu mare, sa se bucure de o paleta diversa de filme romanesti de succes. Intrarea este libera la proiectiile in aer liber, din Piațeta Centrului Civic, potrivit unui comunicat caravanafilm.ro. Inscrieti-va…

- Seful Nuclearelectrica: In cazul Cernobil era un singur sistem de oprire, cu bare, si 10 secunde timp de actiune. Noi avem 4 sisteme de oprire, doua dintre ele total independente de sistemul central, si timp de actiune de 2 secunde

- Un accident grav a avut loc pe Autostrada Soarelui, in aceasta dimineața, in drumul spre mare in zona localitații Lehliu. Din primele informații se pare ca un șofer a intrat cu viteza intr-o benzinarie și a lovit un trecator. Momentan nu se cunoaște numarul victimelor sau starea acestora, insa la fața…