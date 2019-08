Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, 27 august, o Ordonanța pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL). Actul normativ prevede o serie de modificari privind contractele de inchiriere sau de vanzare-cumparare cu plata in rate a locuintelor…

- INFORMATIE DE PRESA privind proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 21 august 2019 I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea platii contributiei financiare la Reteaua europeana de prevenire a criminalitații-EUCPN, de catre Politia Romana,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, in unanimitate, luni, sesizarile formulate de USR, PNL si de presedintele Klaus Iohannis privind modificarile aduse de Parlament Codului penal si Codului de procedura penala, pe motiv ca Legislativul nu a transpus deciziile CCR incidente. Potrivit…

- Cei care au incalcat legislația rutiera și au permisul de conducere suspendat vor putea solicita reducerea perioadei de suspendare in mai multe cazuri, conform unui act normativ ce a fost oficializat recent, prin publicarea in Monitorul Oficial și care intra astazi in vigoare. Modificarea condițiilor…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 12 iulie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind reorganizarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, precum si pentru modificarea unor acte normative PL x 103 06.03.2019 ; Decret privind promulgarea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 20 iunie, cinci decrete prin care promulga legi importante. Citește și: Adriana Saftoiu, episod HALUCINANT in traficul din București: SPP și Poliția au creat HAOS Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea art. II din Legea nr.…

- Trei parlamentari ALDE au depus la Senat un proiect de lege pentru reglementarea modului în care sunt preluate ariile naturale protejate, care necesita custodia Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP). Inițiativa legislativa vine dupa o decizie a CCR, scrie Mediafax.Proiectul…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii privind aprobarea OUG 85/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 23/2008 referitoare la pescuit si acvacultura. In sesizarea transmisa presedintelui CCR, Valer Dorneanu,…