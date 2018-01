Stiri pe aceeasi tema

- Campanie de comunicare de peste 13 milioane de lei, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, cu 100 de spoturi video pe Facebook și Youtube. Potrivit anunțului de licitație publica, este vorba despre incheierea unui acord cadru, cu trei agenți economici, pe o perioada de 18 luni. Ministerul Dezvoltarii…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunta semnarea a sase proiecte in valoare totala de peste 800 de milioane de lei, din care 670 de milioane de lei fonduri europene, pentru reabilitarea a circa 230 de kilometri de drumuri in judetele Brasov, Covasna,…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL). Strategia de Dezvoltare Locala elaborata și depusa de Primaria Lugoj a obținut in urma evaluarii…

- Gabriela Firea a anuntat miercuri ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino au castigat proiecte pe fonduri europene in valoare de aproape 9 milioane de euro, iar in baza acestora 3.100 de medici si asistenti vor beneficia de pregatire profesionala. "In ceea ce priveste Spitalul de copii…

- Consiliul Județean Dambovița a semnat astazi, 27 decembrie 2017, cel de-al 19 –lea contract de finanțare pentru obiectivele de investiții – finanțate de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – in județul Dambovița, in cadrul celei de-a doua etape a Programului…

- Spitalele bucureștene Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino au castigat proiecte pe fonduri europene in valoare de aproape 9 milioane de euro, a anunțat primarul general Gabriela Firea. Potrivit acesteia, 3.100 de medici si asistenti vor beneficia de pregatire profesionala. „In ceea ce priveste Spitalul…

- Primarul orașului Marașești, Valerica Chitic, a semnat, pe 20 decembrie 2017, contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru un proiect de asfaltare a strazilor din oraș. Proiectul ”Refacerea infrastructurii strazilor…

- Veștile bune continua sa vina in Maramureș, iar unitațile administrativ-teritoriale semneaza, in continuare, contracte finanțate de Guvernul Romaniei, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) pe Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) etapa…

- Prin intermediul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, peste 4 milioane de lei vin in Salsig pentru doua proiecte importante și așteptate de ani de zile de administrația locala și de locuitori. In cadrul ședinței Consiliului Local din Salsig, in prezența…

- Miercuri, 20 decembrie 2017, a fost semnat la MDRAPFE (Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene) contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizare strazile Memorandumului, Ștefan Octavian Iosif, Mihai Viteazul, Vadului și Raului”. Acest obiectiv de investiție…

- Intreprinderile mici si mijlocii au stiut cum sa acceseze mai bine banii oferiti de Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional, in timp ce banii pentru reabilitarea blocurilor si dezvoltarea zonelor turistice au fost accesate mai dificil, a anuntat Sorin Maxim, directorul ADR Vest Timișoara,…

- Pavilionul administrativ al Spitalului Clinic de Boli Infectioase 'Sfanta Parascheva' a primit finantare in vederea reabilitarii. Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) si Consiliul Judetean Iasi au semnat contractul a carui valoare totala este de 1…

- Zece firme mici si mijlocii (IMM) romanesti semneaza, luni, contracte de finantare cu reprezentantii statului pentru proiecte europene in valoare totala eligibila de peste 8,76 milioane lei (peste 1,8 milioane euro) pentru investitii in achizitionare de echipamente, dezvoltare, inovare si cresterea…

- Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cimpean, a semnat joi, 14 decembrie, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, contractul de finanțare pentru construirea unui pod pe drumul județean DJ 105A, km 15 + 890, in localitatea Sasauș. Potrivit precizarilor…

- Primarul Timișoarei a postat din nou pe Facebook. De data aceasta a vorbit pe larg despre noul stadion, pe care CNI ar urma sa-l ridice la Timișoara. Robu spune exact ce a precizat in urma cu doua zile și cere un pact administrativ. Edilul-șef reitereaza faptul ca a facut diligențe pentru…

- Au fost semnate contractele de finanțare pentru modernizarea a patru scoli din Zimnicea in Economie / Orasul Zimnicea va beneficia de finantare pentru patru obiective de investitii in cadrul Programului National pentru Dezvoltare Locala 2017 – 2020, iar in acest sens, primarul orasului Zimnicea,…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) s-a constituit parte in dosarul DNA referitor la sesizarea Oficiului European Antifrauda (OLAF) in ceea ce privește dosarul "Tel Drum", a anunțat, joi, Marius Nica,

- Bugetul pe 2018 al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a fost avizat favorabil, marți, in forma propusa de Guvern, de comisiile parlamentare de specialitate reunite, impreuna cu un numar de 1.773 de amendamente, care au fost votate in bloc.…

- Ministerul Educatiei Nationale a lansat, impreuna cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), trei apeluri de proiecte, in valoare totala de aproximativ 258 milioane euro. Suma este destinata finanțarii prin Programul Operațional Regional (POR) a investițiilor…

- Alocarea este prevazuta intr-o hotarare aprobata de guvern in ședința de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Astfel, 30 de beneficiari vor primi fonduri pentru achitarea cheltuielilor urgente necesare pentru realizarea de reparații…

- Locuitorii din 660 de comune din toate județele țarii vor beneficia de cadastru gratuit. Lucrarile vor fi platite din bani europeni și sunt parte a Programului național de cadastru și carte funciara 2015-2023 (PNCCF). Lista unitaților administrativ-teritoriale (UAT) care vor fi cadastrate in proporție…

- O suma impresionanta de bani a obținut de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) comuna Mireșu Mare, prin primarul Ioan Matieș. Aici a fost semnat un contract de finanțare in suma de 4.074.888,00 lei pentru realizarea obiectivului de investiții ”Extindere…

- Axa rutiera Neamț-Bacau va fi reabilitata și modernizata cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional, se arata intr-un comunicat al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene (MDRAPFE) remis, joi, AGERPRES. Marius Nica, ministrul delegat pentru…

- Adrian Gadea, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), a semnat astazi, 23 noiembrie, la Bacau, 6 contracte de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), gestionat de MDRAPFE. Contractele au o valoare totala de…

- 2,5 milioane de euro este valoarea investițiilor in sectorul apa-canal și in reabilitarea drumurilor de pe raza comunei Ghelința, lucrari ce vor trebui finalizate pana in anul 2020. Investițiile vin prin trei proiecte ale Consiliului Local, prin Programul Național de Dezvoltare Locala (P.N.D.L.). Potrivit…

- Municipiul Drobeta Turnu Severin primeste finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) pentru investitii la noua scoli si gradinite, potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE). Contractele, in valoare de…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, si Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, au avut luni o intalnire cu reprezentanti ai Asociatiei Municipiilor din Romania, ai Asociatiei Oraselor din Romania si cu reprezentanti…

- Un proiect in valoare de peste aproape 2,9 milioane de lei a fost semnat pe Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), in comuna Stramtura, in cadrul sedintei de Consiliu Local. Obiectul contractului il constituie alocarea unei finantari din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei…

- Muzeului „Arta Lemnului” din municipiul Campulung Moldovenesc, singurul muzeu din tara de acest gen, va fi realiblitat si modernizat cu 11,7 milioane de lei. Fondurile provin de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si sunt directionate prin Autoritatea…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale a anunțat astazi ca Muzeul lemnului din municipiul Campulung Moldovenesc va primi o finanțare de 11,7 milioane de lei pentru lucrari de reabilitare, modernizare și dotare. Intr-un comunicat de presa se precizeaza ca Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene anunța, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR), demararea procesului de contractare a inca trei proiecte depuse la nivelul regiunii Nord Est.Potrivit unui comunicat remis…

- Consiliul Județean Dambovița continua demersurile necesare pentru implementarea cu succes a obiectivelor de investiții – finanțate de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – in județul Dambovița, in cadrul celei de-a doua etape a Programului Național de Dezvoltare…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a lansat mai multe ghiduri privind accesarea fondurilor europene in valoare totala de 550 de milioane de euro pentru firmele care vor sa angajeze șomeri și tineri, in special din mediul rural, a declarat, luni, secretarul…

- Zilele trecute, in comuna Șieu au fost semnate doua contracte depuse la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) pe Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL2). Semnarea contractelor a avut loc in ședința Consiliului Local Șieu, la acest eveniment…

- In perioada 2014 – 2015, s-a derulat programul de finanțare a infrastructurii școlare prin dotarea cu microbuze școlare, alocate prin MDRAP și Ministerul Educației. Mai multe localitați din județul Argeș au primit microbuze școlare pentru transportul copiilor. Insa, la acel moment, nu au fost luate…

- Președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, a semnat, joi 26 octombrie 2017, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene contractul de finanțare al proiectului “Consolidarea și reabilitarea Spitalului Județean de Urgența Pitești ”. Este vorba de unul dintre…

- Pregatirea documentațiilor aferente proiectelor de lucrari publice aprobate la finanțare prin PNDL 2 a intrat in linie dreapta. Avand in vedere ca termenul-limita pentru depunerea documentațiilor la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene este 30 octombrie 2017,…

- Primarul comunei Vinderei, aflat la primul mandat, a reușit intr-un an ceea ce predecesorii sai nu au putut in zece: a obținut 33,6 milioane de lei prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) 2, pentru a realiza șapte proiecte importante pentru comunitatea care l-a ales. De asemenea, se lucreaza…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a aprobat 169 proiecte, in valoare de 477 milioane de euro, pentru apelul de proiecte 'Romania Start Up', informeaza…

- Vicepremierul Sevil Shhaideh, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, și-a delegat pentru o zi atribuțiile secretarului de stat in MDRAPFE Sirma Caraman, au declarat, pentru AGERPRES, surse oficiale. Conform surselor citate, Sevil Shhaideh și-a…

- Firmele mici si mijlocii din Romania vor putea beneficia de o suplimetare de fonduri europene de 325 de milioane de euro prin Programul Operational Regional (POR), conform unei decizii luate, marti, a anuntat Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, intr-un comunicat…