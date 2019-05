Stiri pe aceeasi tema

- Protejarea mediului, transportul urban ecologic și implementarea unor strategii de reducere a poluarii trebuie sa fie o prioritate pentru Brașov. Guvernul Romaniei s-a implicat foarte mult in ultimii ani in ceea ce privește transportul VERDE, un lucru de care Brașovul a profitat. In 2018, Guvernul…

- Primaria va afla in prima jumatate a lunii iunie cine sunt furnizorii care vor sa livreze Iasului 32 de tramvaie noi. In prezent, exista doua licitatii in desfasurare: una a municipalitatii, iar cealalta a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP). Prima a fost lansata recent,…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00, in judetele Braila, Constanta, Vrancea (zona joasa), Galati, Tulcea, Suceava (zona joasa), Vaslui, Bacau (zona joasa), Botosani, Neamt (zona joasa) si Iasi se vor semnala intensificari temporare ale vantului, cu viteze la rafala ce vor depasi local 65 km/h.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de vant, valabile in orele urmatoare in 11 judete, potrivit Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00, in judetele Braila, Constanta, Vrancea (zona joasa), Galati, Tulcea, Suceava…

- Cinci companii au depus oferte la licitatia de autobuze electrice pentru patru orase din Romania. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice va achizitiona 51 de autobuze electrice pentru orasele Alba Iulia (13), Buzau (9), Ploiesti (9) si Constanta (20). Valoarea totala a contractului…

- Nicu Alifantis a anunțat un turneu național excepțional – Memorabilia, o calatorie emoționanta in muzica de teatru pe care a scris-o pentru spectacolele unora dintre cei mai importanți regizori romani. Memorabilia inseamna muzica unora dintre cele mai indragite spectacole de teatru din Romania, un legamant…

- Licitatia pentru achizitionarea a 16 tramvaie noi la Iasi a starnit un interes major in randul companiilor. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a raspuns la zeci de solicitari de clarificari, iar cele mai multe au fost de natura tehnica. Insa au avut loc si doua modificari…

- Meteorologii au emis o noua avertizare de vreme rea, pentru vineri seara. Potrivit ANM, fenomene meteo periculoase se manifesta acum 11 judete, cum ar fi ninsori, intensificari susținute ale vantului, cu rafale in jurul a 90 km/h, chiar viscol puternic in zonele mai inalte ale tarii. Avertizarile sunt…