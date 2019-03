MDRAP: 75 de unităţi administrativ-teritoriale sprijinite pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) sprijina unitatile administrativ-teritoriale pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) 2016 -2020, reprezentati ai MDRAP deplasandu-se, in perioada 12 noiembrie 2018 - 21 februarie 2019, la sediul a 75 de primarii de orase si comune din judetele tarii in acest scop, informeaza un comunicat de presa al MDRAP.



Potrivit sursei citate, actiunea face parte din proiectul "Consolidarea sistemelor de integritate - cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica", cofinantat din…

Sursa articol: agerpres.ro

