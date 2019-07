MCV european, populism în PE. Pippidi: Ursula a promis ce nu poate da. E o minciună “Ideea, in principiu, e buna, doar ca e o prostie de la un capat la altul. Problema e ca MCV-ul e o anexa la un tratat in care spune ca daca nu faci cutare si cutare, te expui urmatoarelor sanctiuni. Acel tratat ti se aplica pentru ca l-ai semnat. Doar ca in afara de romani si de bulgari, celelalte tari nu au semnat acest tratat. (…) Ceea ce poti face e sa folosesti articolul 7 din tratatul actual, ceea ce deja s-a inceput cu Polonia si Ungaria. Dar e foarte greu, pentru ca la un moment dat iti va trebui o majoritate foarte mare pe care e greu sa o construiesti (…) In momentul de fata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua joi o vizita la Varsovia pentru a discuta programul si componenta noii Comisii, a anuntat marti purtatorul de cuvant al guvernului polonez Piotr Mueller, citat de canalul polonez Polsat News, transmite dpa potrivit Agerpres.…

- Politologul Alina Mungiu Pippidi a explicat in interviul pentru DC News ce crede ea despre MCV: ”Ce este MCV-ul global? Ideea, in principiu, e buna, numai ca este o prostie. Dar este o prostie de la un cap la altul. Problema este ca MCV este o anexa la un tratat in care spune ca daca in primii…

- Germania a omagiat, sambata, eroismul autorilor atentatului esuat impotriva lui Hitler, acum 75 de ani, si al liderului lor, colonelul Claus von Stauffenberg.. In cadrul unei ceremonii la Berlin, in fata unor tineri recruti ai armatei germane, cancelarul Angela Merkel a subliniat importanta amintirii…

- Europarlamentarii Aliantei 2020 au inceput in forta munca in Parlamentul European, unde Dacian Ciolos a ajuns la conducerea unui grup parlamentar, Renew Europe, un avantaj strategic si pentru Romania. Dar nu e suficient ca lucrurile sa mearga bine la Bruxelles, in tara urmeaza alegeri complicate, iar…

- Ursula von der Leyen, presedintele-ales al Comisiei Europene, sustine introducerea unui mecanism pentru monitorizarea situatiei statului de drept în toate tarile Uniunii Europene si pentru apararea valorilor europene.Dupa ce a primit votul Parlamentului UE pentru numirea în functia…

- Parlamentul European voteaza, marti, propunerea Consiliului pentru presedintia Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Pentru a reusi sa preia stafeta de la Jean Claude Juncker, candidata din Germania trebuie sa obtina o majoritate absoluta, adica cel...

- Ursula von der Leyen, desemnata pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, s-a declarat favorabila ideii infiintarii unei banci pentru investitii ecologice, in contextul actiunilor pentru contracararea efectelor incalzirii climatice, relateaza EUObserver.Planul de infiintare a unei…

- Grupul de la Visegrad al tarilor din Centrul Europei nu are un candidat comun pentru presedintia Comisiei Europene, a declarat joi premierul ceh Andrej Babis, dupa o reuniune la Budapesta cu omologii sai din Ungaria, Polonia si Slovacia, relateaza Reuters potrivit Agerpres. "Nu avem un candidat…