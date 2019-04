Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, a semnat joi, 4 aprilie 2019, la Palatul Victoria, alaturi de ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), Valentina Burdescu, contractul de finantare…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat joi ca, prin realizarea sistemului electronic integrat al Oficiului National al Registrului Comertului, guvernarea PSD face "un nou pas pentru debirocratizare". "Astazi, din nou, guvernarea PSD face un nou pas pentru debirocratizare.…

- Citand un raport recent al Oficiului National al Registrului Comertului, PSD Arges arata ca datele „atesta faptul ca masurile luate de Guvern, in acord cu programul de guvernare al PSD, asigura condiții de creștere ...

- Diana Matei, „reginei petrecerilor”, și-a prezentat casa, dar și dressingul, miercuri, la „Acces Direct”. Artista a facut dezvaluiri despre relația ei cu Marian Cleante și a explicat motivul pentru care inca nu sunt casatoriți.

- PSD se reuneste, astazi, la Palatul Parlamentului, in prima sedinta a Comitetul Executiv din acest an. Este prima aparitie publica a lui Liviu Dragnea in 2019. Liderul PSD va prezenta proiectul de buget, dar si strategia pentru a bloca valul de plecari spre partidul lui Victor Ponta. Sedinta a inceput…

- Propunerea ANCOM vine ca urmare a solicitarii Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) de a prelungi perioada de desemnare a CNPR ca furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale, tinand cont de necesitatea asigurarii continuitatii serviciului postal universal.…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat reaminteste, printrun comunicat de presa, ca miercuri, 16 ianuarie, este ultima zi in care persoanele fizice autorizate (PFA) si intreprinderile individuale (II) pot solicita Oficiului National al Registrului Comertului inregistrarea mentiunilor…