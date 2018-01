Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Comunicatii (ANCOM)a identificat zonele din mediul rural neacoperite de retele de generatie viitoare pentru posibile masuri de interventie publica din partea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. ANCOM a publicat lista localitatilor rurale din Romania…

- Zonele rurale din România care nu sunt deservite de retele fixe cu viteze de 30 Mbps sau mai mari cuprind 3.251 de localitati, cu o populatie totala de 939.438 de locuitori, arata datele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM), institutie care a publicat,…

- Serviciul Județean de Ambulanța Gorj organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție vacante de statistician medical debutant. Conditiile pentru ocuparea funcției sunt diploma de studii medii de specialitate sau diploma de studii medii și…

- "Contestarea in instanta din partea Fondului Proprietatea fusese depusa la Tribunalul Bucuresti, atat pe cale de ordonanta presedintiala, cat si pe cale de proces civil. La data de 23 noiembrie 2017, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza Postei Romane, in prima instanta, prin respingerea ca…

- Pe ordinea de zi a sedintei Executivului se afla un memorandum cu tema "incadrarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea intreprinderilor care au angajati ce beneficiaza de scutiri in baza art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in…

- cu acordul de recunoaștere a vinovației Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus sesizarea instanței de judecata, in baza dispozițiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoaștere a vinovației inculpatului DOBRICA DUMITRU, consilier…

- Guvernul are in vedere doua variante pentru a rezolva situatia angajatilor din domeniul IT, prima fiind schimbarea unui formular ANAF, iar cea de-a doua - elaborarea unui act normativ cu putere de lege care sa vizeze veniturile obtinute incepand cu data de 1 ianuarie 2018, au anuntat surse oficiale.Potrivit…

- Plenul comun al Parlamentului a adoptat, miercuri, pe articole, in forma aprobata de comisiile de specialitate, bugetele pe anul 2018 pentru 19 ordonatori de credite, printre care mai multe ministere. Este vorba de Ministerul Finantelor, Ministerul Justitiei, Ministerului Apararii Nationale,…

- Senatul Romaniei a adoptat, pe 11 decembrie, in unanimitate, in calitate de prima Camera sesizata, o propunere legislativa care vizeaza stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industrie alimentara, in baza unui program derulat in perioada 2018 – 2020. Masura vine pe…

- Capitalizarea Postei Romane este o necesitate Capitalizarea companiei nu este un moft, ci este necesara pentru atingerea obiectivelor Postei pentru anii urmatori, a afirmat, astazi, Elena Petrascu, director general interimar al Companiei Nationale "Posta Româna"…

- Elena Petrascu, director general interimar al Companiei Nationale „Posta Romana” (CNPR), susține ca pentru atingerea obiectivelor Postei pentru anii urmatori este necesara capitalizarea companiei. „Votul pozitiv pentru bugetul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale il interpretez ca…

- Majorarea capitalului social la Posta Romana, propusa de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), ar trebui facuta prin respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat, a declarat Johan Meyer, co-CEO Franklin Templeton Investments Romania si co-portofoliu manager al Fondului…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a adoptat in cadrul Consiliului Consultativ trei decizii referitoare la furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal poștal. Modificarile au vizat, in principal, transpunerea in legislația secundara a prevederilor…

- Fondul Proprietatea (FP) a propus declararea insolventei Postei Romane, insa Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) nu este de acord si acuza obstructionarea capitalizarii companiei de stat de catre actionarul minoritar. Potrivit sursei citate, in cursul zilei de miercuri,…

- Agenda de activitati din acest an a Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) a fost dominata de strategia de redresare a Postei Romane, aplicarea taxei de mentenanta pentru domeniilor \'.ro\', dar si facilitatile fiscale acordate sectorului IT&C.

- Unul din trei utilizatori de Internet, la nivel mondial, este copil sau adolescent sub 18 ani, in timp ce tinerii intre 15 și 24 de ani reprezinta grupul de varsta cel mai bine conectat, arata rezultatele studiului UNICEF 'Starea Copiilor Lumii 2017 - Copiii in lumea digitala', prezentat luni intr-o…

- Activitatea derulata in cadrul proiectului Ro-Net este analizata și urmarita permanent de Ministerul Comunicațiilor, iar in acest context au fost finalizate recepțiile in doua dintre cele șapte zone, in paralel fiind deja incepute plațile pentru lucrarile incheiate și recepționate, a declarat, joi,…

- Oferta de munca disponibila la BCR si asteptarile angajatorilor de la candidati. BCR angajeaza Expert Optimizare Procese – creditare retail. Candidatul potrivit pentru acest post are experienta in optimizare procese, foarte bune cunostinte despre produse de credite retail, fluxuri, proceduri, cunostinte…

- Începând de astazi, de la ora 16, românii vor putea calatori în Canada fara vize, pentru sederi de maximum șase luni, în scop turistic, informeaza Realitatea TV. Masura vizeaza inclusiv vizitele la rude si prieteni sau pentru oportunitati de afaceri, pe baza…

- Acesta a declarat ca, la nivel national, peste 4.000 de cadre didactice sunt necalificate „fie cu studii medii, fie specializate intr-o calificare, dar predau alta calificare“, numarul fiind „nepermis de mare“. Pentru scoaterea din sistem a profesorilor suplinitori este nevoie de modificarea…

- Primaria Municipiului Aiud organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post vacant, functie contractuala de executie de educator puericultor (M) din cadrul Direcției de Asistența Sociala, Compartiment Creșa din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud. Condiții specifice:…

- Liceul cu Program Sportiv „Viitorul“ din Pitesti, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor contractuale de execuție vacante, dupa cum urmeaza: – post contractual de executie, vacant, vechime 2 ani, de bibliotecar cu studii superioare -1 norma; – post contractual de…

- Ministerul Comunicațiilor nu a fost avizator pe modificarile la Codul Fiscal, iar pentru mediul IT, scutit de impozit, acestea ar genera o pierdere de 4%, a declarat, luni, ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, Lucian Șova, la un eveniment de specialitate dedicat sectorului digital."Dincolo…

- Dubla sustinere din partea Ministerului Comunicatiilor si a Fondului Proprietatea (FP), pentru procesul de capitalizare al Postei Romane, estimat la 170 mil. lei, reprezinta „o gura de oxigen” pentru companie si exprima un semnal clar de incredere in viitorul societatii, sustine Elena…

- Posta Romana va oferi spre inchiriere spatii destinate instalarii de automate bancare (ATM) in oficiile postale din mediul urban, potrivit unui comunicat transmis vineri. Compania a trimis invitatii catre societatile bancare care activeaza pe toata piata din Romania, iar conditiile de…

- „ANCOM supune consultarii publice o lista cu 4.117 localitati (in care exista 525.297 de gospodarii si o populatie totala de 1.422.865 de locuitori), in scopul actualizarii situatiei localitatilor din Romania care nu sunt inca acoperite de retele de comunicatii electronice in banda larga de mare…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) a anuntat joi ca in sedinta de Guvern din 1 noiembrie a fost prezentata o nota privind stadiul etapelor procesului de capitalizare a Companiei Nationale “Posta Romana” (CNPR). De asemenea, ministerul precizeaza ca in aceasta luna va fi…

- ANCOM supune consultarii publice o lista cu 4.117 localitați (în care exista 525.297 de gospodarii și o populație totala de 1.422.865 de locuitori), în scopul actualizarii situației localitaților din România care nu sunt înca acoperite de rețele de comunicații electronice…

- Daniela-Meri Mocanu a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, potrivit unei decizii publicate, luni, in Monitorul Oficial. Tot printr-o decizie a prim-ministrului s-a dispus incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin…

- Ministrul Comunicațiilor, Lucian Șova, a discutat, in acest sfarșit de saptamana, cu autoritațile locale din Bacau despre aplicarea unui proiect-pilot Smart City in județ, potrivit unui comunicat al Ministerului Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI) remis duminica AGERPRES. …

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale va majora capitalul social al CNPR cu 170 milioane lei, care – dupa parcurgerea procedurilor in domeniul ajutorului de stat – vor fi utilizati pentru achitarea datoriilor restante la bugetul general consolidat, informeaza Adevarul . Directorul General…

- Implementarea soluțiilor inteligente trebuie accelerata la nivelul municipalitaților din Romania, iar Ghidul Smart City lansat in urma cu doi ani de catre Ministerul Comunicațiilor va trebui updatat in funcție de evoluțiile tehnologice și de nevoile comunitaților, a declarat, marți, in cadrul conferinței…

- Campania de prezentare a Planului de redresare a CNPR, inițiata de Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale, la sfarșitul lunii septembrie, a ajuns, duminica, 22 octombrie, in Bacau. Ministrul bacauan Lucian Șova, directorul general interimar al Companiei Poșta Romana, Elena Petrașcu,…

- Societatea Silvania International Prod SRL a accesat fonduri europene pentru a implementa un sistem informatic integrat. Teoretic, scopul acestui proiect consta in cresterea eficientei firmei si ofera sprijin pentru imbunatatirea managementului, insa se pare ca pentru firma din Bistrita-Nasaud, proiectul…