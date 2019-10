'Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), in colaborare cu Asociatia StartEvo si Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), prin intermediul platformei educationale Kidibot (www.kidibot.ro), desfasoara in perioada 1-13 octombrie 2019 prima editie a proiectului 'Kidibot Cyber Security Training'. Proiectul isi propune educarea prin joaca a tuturor elevilor din clasele III - VIII din Municipiul Bucuresti (si, secundar, la nivel national) despre pericolele pe care le pot intampina in spatiul online, prin accesarea diferitelor informatii',…