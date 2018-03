Stiri pe aceeasi tema

- Un jucator al lui PSG are mari probleme in viața personala. Fosta sa iubita și mama unuia dintre cei trei copii ai sai aduce acuzații grave la adresa lui Jese Rodriguez. Jese și Aurah s-au desparțit in urma cu cateva luni și de atunci exista un adevarat razboi intre cei doi. Aurah l-a acuzat…

- Aviatia rusa nu a intervenit in regiunea siriana Ghouta Orientala, unde aproape 80 de civili au fost ucisi, vineri, in atacuri lansate asupra unor zone controlate de rebeli, potrivit Observatorului sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), a dat asigurari armata rusa, relateaza AFP. ''Afirmatiile OSDO…

- PENNY Market susține programul Bursa Profesionala dedicat elevilor din mediul rural inscrisi intr-o forma de invatamant profesional, printr-o sponsorizare anuala in valoare totala de RON 72.000. Prin intermediul programului desfașurat de Fundația World Vision Romania se stabilesc burse individuale in…

- Politistii locali amendeaza de ani de zile carutasii care transporta cu atelajele deseurile provenite de la locuintele reabilitate de braileni, insa fara folos, deoarece acestia nu platesc amenzile si nici nu pot fi executati silit.

- Fostul campion mondial de Formula 1, pilotul spaniol Fernando Alonso, spune ca sezonul trecut a vrut sa-si incheie cariera sportiva dupa evolutia slaba cu echipa McLaren insa a renuntat la idee considerand ca nu poate parasi competitia la un nivel scazut. Alonso a castigat titlul mondial in 2005 si…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, luni, ca este prea devreme pentru formatiune sa ia o decizie referitoare la candidatul pe care il va sustine la alegerile prezidentiale din 2019.

- Social-democratul Nicolae Banicioiu, care si-a depus candidatura pentru functia de presedinte executiv al PSD, a declarat vineri ca este un membru "onest" de partid, precizand ca spera sa fie sustinut de liderul formatiunii, Liviu Dragnea. "Liviu Dragnea am inteles ca sustine toti membrii onesti de…

- Misterul vechi de zeci de ani al disparitiei pilotului Amelia Earhart a fost rezolvat in proportie de 99%, sustine un cercetator de top. Femeia a disparut in timp ce zbura deasupra Oceanului Pacific in timpul unei incercari de a zbura in jurul...

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, l-a intrebat pe ministrul dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, daca susține punctul de vedere negativ pe care Guvernul Romaniei la dat pentru propunerea legislativa prin care administrațiile publice locale ar urma sa primeasca o cota de 100% din impozitul pe venit.…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, lider al PSD, a afirmat, luni, ca il sustine „fara niciun fel de ezitare” pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, iar raportul prezentat de demnitar cu privire la managementul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) nu poate fi combatut „de cineva de buna…

- Alexandru Spiridon, antrenorul echipei noastre naționale de fotbal, considera ca PSG poate rasturna situația actuala și poate obține calificarea in partida retur cu Real Madrid de la Paris, iar Juventus Torino va reuși in cele din urma sa o elimine pe Tottenham Hotspur din

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat vineri, pentru AGERPRES, ca Guvernul ar putea acorda sprijin in rezolvarea problemei privind incalzirea in sistem centralizat a orasului. Declaratia a fost facuta dupa ce acesta a participat, in aceeasi zi, la o intalnire, la Palatul Victoria, cu…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca nu sustine limitarea gradului de indatorare pentru consumator, mentionand ca este normal ca populatia sa apeleze la instrumente de creditare. "Nu sunt în favoarea unei plafonări, şi încă foarte joase, pe această…

- Fernando Alonso a ieșit in decor la numai 6 tururi dupa startul testelor de la Barcelona dupa ce un pneu s-a desprins de monopost. Pilotul echipei McLaren a parcurs in total doar 10 tururi pana la pauza de pranz.

- Oficialii divizionarei C CSO Filiași anunțau vineri ca trupa lui Silviu Lung va susține meciurile din returul Ligii a III-a, seria 4, tot pe stadionul „Chimia” din Ișalnița, asta dupa ce s-a antrenat o buna perioada la Craiova, pe arena ...

- Dupa ce l-a criticat pe presedintele Iohannis pentru un discurs tinut la CSM, judecatoarea Lacramioara Axinte se implica in scandalul momentului: cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedinta Sectiei a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal din cadrul Tribunalului…

- FORMULA 1. Primul lucru care frapeaza la noul monopost sunt culorile, papaya si bleumarin, noul colorit fiind insa pe placul fanilor, care au avut aprecieri pozitive pe internet. In fapt, este un recursa la istorie, galben papaya fiind culoarea istorica a echipei, iar albastrul de pe eleroane este…

- Ministerul Energiei sustine solicitarea cu care Complexul Energetic Oltenia va merge la finalul acestei luni la Bruxelles. Este vorba de pasuirea de trei-patru ani ceruta pentru conformarea la noile norme de mediu, impuse anul trecut, cu termen de co...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca nu doreste interferarea politicului in justitie si de aceea a lasat ministrului Tudorel Toader responsabilitatea de a anunta ceea ce crede de cuviinta. Tariceanu a precizat ca nu a discutat cu Toader pe marginea…

- Un barbat din Romania si a uitat pur si simplu sotia intr o parcare din Ungaria, scrie ebihoreanul.ro. Potrivit comunicatului Inspectoratului de Politie din Judetul Somogy, intamplarea s a petrecut chiar miercuri, 21 februarie, intr o parcare de pe autostrada M5, in apropierea orasului Szeged. Sotul…

- Statul baltic a fost socat de acuzatiile Statelor Unite privind activitati institutionale de spalare de bani prin banca ABLV, a treia ca marime din Letonia, si de acuzatiile provenind din doua surse diferite ca Ilmars Rimsevics, guvernatorul Bancii centrale, a solicitat mita. Atat ABLV, cat si Ilmars…

- UDMR sustine constituirea Comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP, dar considera necesara modificarea regulamentului pentru a intari rolul de control al Parlamentului, a declarat, marti, liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi. "Parlamentul are un rol important in democratie, acela…

- Denuntand comisiile, anchetele si "ura intre partide" provocate de scandalul privind amestecul Rusiei in alegeri, presedintele american Donald Trump a afirmat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, ca Moscova "a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale", daca intentia sa a fost cu adevarat…

- Ionuț Balaur Ionuț Balaur se alatura proiectului ASS FC Vaslui, in speranța ca orașul va avea din nou fotbal la nivel inalt. Dupa Marko Ljubinkovic, un alt jucator care a cunoscut fotbalul mare și și-a lasat amprenta asupra echipei FC Vaslui, la care a cunoscut cele mai mari performanțe, susține proiectul…

- Neymar, atacantul brazilian al echipei Paris Saint-Germain, a afirmat ca "nimic nu este imposibil" in returul cu Real Madrid, din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, in ciuda victoriei obtinuta de madrileni (3-1) in prima mansa, miercuri seara, pe "Santiago Bernabeu". "Analiza mea…

- Partidul Social-Democrat, principal forța politica din Gorj incepe sa scada vertiginos in sondaje, de pe seama acestei situații profitand opoziția care a inregistrat o creștere. Datele au fost prezentate astazi de Dan Ilie Morega, președintele Institutului de Analize și Investigații Publice Gorj, care…

- Mihail Saakasvili, fostul presedinte al Georgiei si unul din liderii opozitiei ucrainene, a declarat ca va gasi o modalitate de a se intoarce in Ucraina, dupa ce a fost retinut la Kiev si deportat in Polonia, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Persoanele care au obtinut in timpul liceului premii sau mentiuni la olimpiadele nationale si internationale nu mai trebuie sa sustina probele scrise, arata regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” in 2018. “Candidatii care,…

- Celebrul producator Quincy Jones, aflat in spatele celor mai mari succese ale lui Michael Jackson, sustine ca regele popului i-a plagiat mai multe hituri, inclusiv "Billie Jean", informeaza AFP. "Nu vreau sa spun asta public, dar Michael a furat multe lucruri. A furat multe cantece", a…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari sâmbata ca un memoriu extrem de controversat si critic la adresa FBI care releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri în supravegherea campaniei electorale a miliardarului american din 2016,

- McLaren a anunțat ca Alonso va participa in sezonul de anduranța care cuprinde Cursa de 24 de Ore de la Le Mans in 2018. Confirmarea lui Fernando Alonso in echipa Toyota Gazoo Racing vine la doar cateva zile dupa ce pilotul spaniol a luat parte la Rolex 24 at Daytona. Acesta a facut echipa cu […] Acest…

- CU MAI PUȚIN DE O LUNA RAMASA PANA LA LANSAREA OFICIALA A NOULUI MONOPOST MCLAREN, FERNANDO ALONSO SUSȚINE CA NU ȘTIE CUM VA ARATA MAȘINA PENTRU 2018. DAR ȘI-AR DORI SA FIE PORTOCALIE. Sezonul trecut, echipa britanica s-a aliniat la start imbracata in portocaliu pentru prima data din 1971. Iar Alonso…

- Cu toate ca nu se regaseste in Sfanta Scriptura, dictonul „Crede si nu cerceta!" este o acuzatie atee adusa credinciosilor de catre cei care pun in opozitie stiinta si credinta. Pe de o parte, extrem de onorabila, cercetarea ar corespunde spiritului stiintific, blindat de ...

- Beijingul a informat sambata ca a trimis o nava de razboi pentru a respinge un distrugator american care i-a 'incalcat' suveranitatea trecand prin apropierea unei mici insule disputate din Marea Chinei de Sud.

- Jurnalistul Rareș Bogdan, unul dintre apropiații lui Klaus Iohannis, ii transmite lui Klaus Iohannis ca decizia de a oferi inca o șansa celor de la PSD ii va provoca mari daune electorale. Citește și: PSD trimite una dintre bijuteriile coroanei in PE: ea o va inlocui pe Viorica Dancila…

- Useristii se reunesc in sedinta, peste aproximativ o ora, pentru a decide cu ce mandat vor merge la consultarile de miercuri de la Cotroceni. “Il vom asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca USR va sustine orice varianta prin care PSD ajunge in Opozitie”, a transmis Dan Barna, liderul Uniunii Social…

- Liviu Varciu recunoaște ca nu a știut niciodata sa se imbrace. Prezentatorul tv a vorbit despre perioada anilor 2000, cand era unul dintre cei mai apreciați artiști. Pe vremea aceea, Liviu era era plin de inele si bratari din aur și nu știa sa iși asorteze hainele. El s-a aflat intotdeauna in categoria…

- Convocarea cat mai rapida a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD este cea mai buna solutie pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta partidul in acest moment, considera presedintele organizatiei judetene Galati a Partidului Social Democrat, Dan Nica. Potrivit unui comunicat…

- Tatal vedetei s-a stins din viața in luna martie a lui 2016, iar Zana ii simte lipsa. Andreea Marin crede insa ca barbatul o ocrotește din Ceruri. Tatal Andreei Marin a murit cu doar cateva zile inainte de a implini 70 de ani, la inceputul lui martie, 2016. Acesta avea probleme cu inima și era bolnav…

- Un membru al partidului de la guvernare spune ca nu va fi oprit de nimic sa candideze la urmatoarele alegeri prezidențiale din 2019. Deputatul PSD din București, Liviu Pleșoianu, a scris miercuri pe pagina sa personala de Facebook un mesaj prin care se dezice de poziția exprimata de președintele partidului,…

- Rezolutia declara sprijinul Congresului "pentru poporul iranian angajat in manifestatii legitime si pasnice impotriva unui regim opresiv si corupt" si "condamna gravele incalcari ale drepturilor omului, coruptia si activitatile destabilizatoare comise de regimul iranian contra iranienilor".Violente…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, afirma, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca le transmite absolvenților stagiilor de pregatire in rezidenaiat “care au finalizat aceste stagii in data de 15 decembrie 2017, ca certificatele de medic specialist au fost deja ...

- Guvernul din Guineea Ecuatoriala a anuntat, miercuri, ca a dejucat o tentativa de lovitura de stat organizata de catre mercenari sustinuti de catre "anumite puteri", relateaza site-ul BBC News.

- Antena 1 a fost lider in ceea ce privește audiența in noaptea dintre ani. De 18 ani, Dan Negru prezinta emisiunea din noaptea de Revelion de la Antena 1. PRO TV-ul a renunțat sa mai petreaca Revelionul. Pe locul al doilea a fost, surprinzator, TVR-ul. Dan Negru a dezvaluit ca pentru…

- Compania care deține brandul comercial Meat-House reacționeaza la ultimile informații și declarații facute de conducerea ANSA. Meat-House susține ca tot acest scandal nu este altceva decat o campanie demarata „la comanda cuiva" și promovata „de catre mijloace de informare in masa, jurnaliști și bloggeri…

- Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, spune ca deputații formațiunii sale vor susține introducerea în Constituție a imperativului integrarii europene numai daca majoritatea parlamentara susține la rândul ei introducerea în legea fundamentala a țarii a sintagmei „limba…

- "Parlamentarismul acesta de bulibaseala si avarie trebuie sa inceteze", a spus seful statului, in discutia informala cu jurnalistii, potrivit News.ro. Ziaristii l-au intrebat de ce crede ca actuala coalitie majoritara se grabeste atat de tare cu legile justitiei, iar presedintele a replicat…

- Socant! Magdalena Serban, principala suspecta in cazul crimei de la metrou de acum o saptamana, nu crede ca victima sa, Alian Ciucu, a murit. Potrivit avocatului din oficiu, femeia a vazut imaginile surprinse de camerele de supravegherele si a sustinut ca acestea sunt fabricate. Mai mult, suspecta a…