- Ioan Matei, oficialul din Ministerul Culturii care a fost acuzat de regizorul Tudor Giurgiu ca „a cersit“ invitatii la premiera de gala „Morometii 2“, se apara explicand ca este o confuzie si ca, in realitate, a dorit sa cumpere bilete, dar a fost indus in eroare.

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a anuntat ce masuri a luat in cazul directorului institutiei care „a cersit bilete“ la premiera de gala „Morometii 2“, gest ce l-a revoltat pe producatorul filmului, Tudor Giurgiu.

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a subliniat ca a fostobtinut avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA) pentru amplasamentulMonumentul Marii Uniri de la Arad. Declaratia a fost facuta luni, 15 octombrie, in plenul Camerei Deputatilor, cu ocazia dezbaterilor…

- Casa in care s-a nascut sculptorul Constantin Brancuși, situata in localitatea gorjeana Hobița, s-a prabușit de tot dupa ce ultimul zid care mai statea in picioare a cazut din cauza vremii zilele trecute. Locuința in care a copilarit Brancusi se afla in satul Hobita, din judetul Gorj, la aproximativ…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, afirma ca prabusirea ultimelor vestigii ale casei de la Hobita in care s-a nascut marele Constantin Brancusi reprezinta „un rasunator semnal de alarma” pentru crearea unui sistem de prioritati culturale si a unui mecanism…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a declarat marti, dupa audierea din Comisia pentru cultura din Camera, ca asteapta evaluarea prim-ministrului Viorica Dancila si ca a rezolvat, „din punct de vedere al legalitatii”, toate proiectele de la minister.„Am auzit ce se…

- Ministrul Culturii, George Ivașcu, va fi audiat, in ședința de marți, ora 12.00, a Comisiei pentru cultura a Camerei Deputaților, la solicitarea PNL, pentru a oferi explicații despre gestionarea bugetului pentru evenimentele cu ocazia Centenarului, potrivit ordinii de zi a forului legislativ, potrivit…

- In cadrul Comitetului Interministerial pentru Centenar, desfasurat astazi, 29 august 2018, la Guvernul Romaniei, sub conducerea prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, a fost supusa spre aprobare Lista manifestarilor, actiunilor si proiectelor de aniversare a Centenarului Marii Uniri (1918-2018)…