Gheorghe Percea, primarul comunei Ciclova Romana din judetul Caras-Severin, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene, in care prejudiciul depaseste 5 milioane de lei.

'Liviu Dragnea este cel care defaimeaza Romania', a declarat la RFI europarlamentarul Monica Macovei. Ea ii raspunde astfel presedintelui PSD, care a anuntat recent ca vrea o lege care sa-i sanctioneze pe cei care defaimeaza tara, cu trimitere directa la fostul ministru al Justitiei.

Introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner va fi interzisa incepand cu data de 1 iulie 2018, iar de la 1 ianuarie 2019 se interzice si comercializarea acestora, prevede un proiect adoptat, miercuri, de Camera Deputatilor.

- Gigel Stirbu spune ca a corespondat cu ministrul, ca l-a invitat in mai multe randuri la comisie, si ca ministrul a confirmat pentru marti.Gigel Stirbu si presedintele Comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului, deputatul Florin Roman, au programata marti si o conferinta…

Europarlamentarul Catalin Ivan, reacție dura la Congresul Extraordinar al PSD care a avut loc la Sala Palatului. El a scris pe Facebook ca a fost o zi "foarte trista", in care s-a sinucis cel mai mare partid din Romania, adaugand ca s-a ajuns aici "din cauza ticalosiei lui Dragnea", dar si a "lasitatii…

- Semnarea protocolului dintre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si Academia Romana reprezinta una dintre primele actiuni dintr-un efort mai larg, care vizeaza profesionalizarea actului administrativ in domeniu, a afirmat vineri ministrul George Ivascu. Ministerul Culturii si Identitatii Nationale…

- Ministerul Culturii și Identitații Naționale (MCIN) și Academia Romana au semnat astazi, 9 martie 2018, protocolul prin care se inființeaza Senatul Culturii, organism cu rol consultativ, prin intermediul caruia MCIN va beneficia de expertiza Academiei Romane in configurarea politicilor publice din domeniul…

- Șeful Departamentului Centenar de la Ministerul Culturii a fost demis de ministrul George Ivașcu. Se pare ca și angajații care lucrau aici au fost și ei trecuți pe linie moarta. Coordonatorul departamentului care organizeaza Centenarul, Paul Cotirlet, a fost revocat de ministrul Culturii. Ministrul…

- George Ivascu a participat, marti, la primul Comitet interministerial dedicat pregatirii Centenarului Marii Uniri, convocat de catre prim-ministrul Viorica Dancila, la Palatul Victoria. Cu acest prilej, ministrul Culturii a prezentat o analiza a stadiului actual al proiectelor si o evaluare…

- George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a dispus marti revocarea secretarului de stat Paul Cotirlet, coordonator al departamentului care organizeaza Centenarul, pentru lipsa unui concept unitar si a unor obiective coerente, informeaza news.roMinistrul Culturii si Identitatii…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a decis reorganizarea Departamentului Identitate Nationala, cu atributii in organizarea Centenarului Marii Uniri, in vederea cresterii eficientei, expertizei si profesionalizarii activitatii acestuia si revocarea din functie a secretarului…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, George Ivașcu, a participat marti, 6 martie 2018, la primul Comitet Interministerial dedicat pregatirii Centenarului Marii Uniri, convocat de catre Prim-Ministrul Romaniei, Viorica Dancila, la Palatul Victoria. George Ivașcu a prezentat o analiza a stadiului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a convocat marti, la Palatul Victoria, primul Comitet interministerial dedicat pregatirii Centenarului, precizand ca "unitatea trebuie sa fie cuvantul cheie" in acest an. "Unitatea trebuie sa fie cuvantul cheie in Anul Centenarului. Toti cei care doresc sa…

- Prim ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila a avut astazi, 6 martie, o intrevedere cu Ambasadorul Republicii Franceze in Romania, doamna Michegrave;le Ramis, la Palatul Victoria.Intrevederea a oferit prilejul unui schimb de vederi cu privire la stadiul actual al cooperarii bilaterale, precum si…

- Recent, primarul Pitestiului, Cornel Ionica, a facut parte dintr-o delegatie oficiala a Asociatiei Municipiilor din Romania care s-a intalnit la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. Primarul Pitestiului a ridicat cu aceasta ocazie trei ...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, intrebat fiind ce mesaj transmite protestatarilor stransi duminica seara la Palatul Victoria, ca oamenii ar trebui sa protesteze la Cotroceni deoarece de acolo este asteptata o decizie privind revocarea sefei DNA.

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a ajuns la concluzia ca afirmatia premierului Viorica Dancila despre „autisti” care dezinformeaza la Bruxelles se incadreaza in limitele libertatii de exprimare si nu constituie discriminare. „€Colegiul director al Consiliului National pentru…

- Prim-ministrul Viorica Dancila și mai mulți membri ai cabinetului s-au intalnit astazi cu reprezentanți ai asociațiilor de sprijin pentru persoanele cu tulburari din spectrul autismului, prima dintr-o serie de intalniri pe care șeful Executivului le va avea in perioada urmatoare cu asociațiile care…

- Bonusuri ilegale in valoare de 237.000 de lei si servicii juridice pe baza unui contract in cuantum de 579.000 de lei, dar al carui obiect s-a suprapus cu atributiile Directiei Juridice si Reglementari, sunt doar cateva dintre neregulile constatate la Compania Nationala Posta Romana (CNPR) de Curtea…

- Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata vineri in Monitorul Oficial. In 2014, Iuliana Mihaela Zobuian a detinut functia de director de cabinet al ministrului…

- Intalnire de gradul Zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- „Nu am abandonat niciodata un membru al echipei mele care trece printr-un moment dificil. Atunci cand vom avea o hotarare definitiva abordarea mea probabil va fi alta. Fiecare dintre cetațenii acestei țari au dreptul la o prezumpție de nevinovație pana la o hotarare definitiva ți cred ca acest lucru…

- Intalnirea prim-ministrului Viorica Dancila cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, desfasurata luni, la Palatul Victoria, s-a incheiat. Ambasadorul Hans Klemm a venit la sediul Guvernului, unde a avut o intalnire de aproximativ o ora cu premierul. „Am terminat intalnirea, am ridicsar…

- Anca Nicoleta Alexandrescu va fi consilier onorific al prim ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial.Alexandrescu este consiliera lui Liviu Dragnea si se ocupa de imaginea si de comunicarea sefului PSD. ...

- Andreea Pastirnac, fost ministru pentru Romanii de Pretutindeni, a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Tot printr-o decizie a prim-ministrului, Alexandru…

- Așadar, miniștrii care altadata erau insoțiți de SPP, inclusiv la ședințele de guvern, astazi nu mai sunt la Palatul Victoria. Demnitarii aflati in competenta Serviciului de Protectie si Paza (SPP), prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), nu pot face obiectul protectiei…

- Premierul Viorica Dancila a preferat sa se mute in biroul folosit in trecut de Adrian Nastase, Victor Ponta si Sorin Grindeanu, ea renuntand la spatiul folosit pana de curand de predecesorul sau Mihai Tudose, informeaza Mediafax.Prima decizie a Vioricai Dancila luata ca prim-ministru a fost…

Cursurile de etica si integritate academica pentru studiile universitare de masterat si doctorat devin obligatorii, incepand cu anul universitar 2018 - 2019. Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca este surprins de votul in Parlament pentru guvernul condus de Viorica Dancila. Hunor a precizat ca 2018 ar trebui sa fie unul al proiectelor importante, nu al “luptei pentru putere”. ”In 2018 va fi nevoie de un dialog permanent intre toate fortele…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat marti ca, in cazul in care nu se vor face "eforturi majore", Romania risca sa piarda anul acesta fonduri europene importante. Corina Cretu s-a intalnit la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. "Din…

- Abia instalata in fotoliul de premier, Viorica Dancila a și luat o decizie radicala, fara precedent pentru un prim-ministru al Romaniei. Așa cum STIRIPESURSE.RO scria in urma cu doua saptamani, printre primele masuri luate de Dancila s-a numarat și o „lovitura” pentru „personajul veninos” acuzat…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila, ca spera ca, odata cu al treilea Executiv propus de coalitia PSD-ALDE, sa inceteze "aceasta topaiala guvernamentala", despre care spune ca anul trecut a dus la degradarea climatului social…

- Membrii Guvernului condus de Viorica Dancila au depus juramantul de investitura, luni, la Palatul Cotroceni, in fata presedintelui Klaus Iohannis. La ceremonie au participat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele CCR,…

- Teatrul de Animatie Tandarica va prezenta spectacolul „Pacala”, in regia lui Ioan Brancu, la Salle M de la Palais des Beaux-Arts din Bruxelles (BOZAR), pe 3 februarie, de la ora 12.00, cu ocazia Galelor Teatrului Romanesc, deschizand in acest fel seria de evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri…

- Propunerea PSD pentru Ministerul Culturii, actorul George Ivașcu (49 de ani), director al Teatrului Metropolis din 2007, a primit aviz favorabil de la comisiile de Cultua ale celor doua camere ale Parlamentului. Potrivit declarației de interese din 2017, acesta este membru in Marea Loja Naționala Romana.

- Plenul Parlamentului, sesiune extraordinara pentru investirea noului guvern Plenul comun al Parlamentului se va întruni, luni, de la ora 15:00, în sesiune extraordinara pentru învestirea noului Guvern si pentru un vot asupra programului de guvernare actualizat. În cursul…

- Viorica Dancila a anuntat oficial modificarea structurii Guvernului. astfel, a infiintat un post de vicepremier pentru intarirea parteneriatelor strategice ale Romaniei, in special cu SUA. Nominalizarile- 1. Vicepremier – Viorel Stefan 2. Vicepremier si ministru al Mediului – Gratiela Leocadia Gavrilescu…

- 'PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim, daca mai exista oameni care sunt cat de cat cu capul pe umeri in actuala pseudo-majoritate parlamentara, pentru ca sunt oameni carora le este efectiv rusine de ce se intampla in PSD, dar inca nu au curajul sa se manifeste public.…

- Presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. Odata ajuns la Palatul Victoria, noul premier trebuie sa iși constituie propriul Guvern. Surprizele nu lipsesc din ecuație, astfel ca anumiți membri ai cabinetului Tudose vor fi schimbați in…

- Viorica Dancila are la dispozitie zece zile pentru a veni in Parlament cu o echipa si un program de guvernare dupa ce a fost desemnata de presedintele Klaus Iohannis pentru pozitia de prim-ministru. Parlamentul se va reuni in sesiune extraordinara, dar nu vor exista surprize, pentru ca majoritatea PSD/ALDE…

- Traian Basescu, președintele PMP, spune ca șeful statului a ales ”cea mai comoda solutie” pentru el, prin desemnarea Vioricai Dancila ca premier. ”Oare sa fie dragostea de la Grivco de vina?”, completeaza Basescu. PMP a fost singurul partid din opoziție care a venit la consultarile de la Cotroceni…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. El a mai spus ca PSD va trebuie sa demonstreze si ca va face ceea ce a promis. "Suntem pregatiti sa convocam Parlamentul in sesiune extraordinara pentru a…

- Plenary session week 43 2013 in Strasbourg – Climate change conference Președintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila premier, in urma consultarilor de la Cotroceni de miercuri. Șeful statului a sugerat ca intreaga procedura pentru numirea noului Guvern ar putea fi finalizata pana la 1…

- "In principiu n-au nimic, deocamdata, impotriva doamnei Viorica Dancila, n-au nicio informatie sau elemente care sa-i faca sa nu o sustina, dar ei vor adopta o decizie intr-un for statutar”, adeclarat Dragnea.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul consultarilor…

- Presedinta a grupului PSD din Parlamentul European si a Organizatiei de Femei a partidului, Viorica Dancila vine din judetul Teleorman. A facut studii in domeniul exploatarii gazelor si petrolului si o specializare in stiinte politice. Intrebata daca nu se teme ca, odata ajunsa la Palatul Victoria,…

- Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei lui Mihai Tudose. prima vizita afost la sediul MAI, unde a participat la un comandament de iarna. Intrebat de Victor Ciutacu, ce se…

- PSD o va propune pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Nascuta in Teleorman, Dancila a ajuns liderul europarlamentarilor PSD cu sustinerea lui Liviu Dragnea. Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor au refuzat nominalizarea pentru Palatul Victoria. Maine, Iohannis a chemat partidele la consultari,…