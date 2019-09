McDonald's testează un burger vegetarian în Canada Gigantul american McDonald's va testa interesul consumatorilor pentru un cheeseburger fara carne, produs care va fi disponibil temporar in Canada, in incercarea sa de a se inscrie tendintelor vegane tot mai prezente in ofertele restaurantelor de tip fast-food, potrivit AFP.



Persoanele interesante vor putea comanda, incepand cu 30 septembrie, timp de 12 saptamani, ''PLT'' (planta-salata-rosie) in 28 de restaurante din provincia Ontario.



Lantul american de restaurante testase deja terenul odata cu introducerea in meniurile din Germania a unui burger vegetarian… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

