Cererile de pasapoarte irlandeze provenind din Marea Britanie au crescut cu 22% in 2018 in raport cu anul precedent din cauza Brexitului, potrivit cifrelor Ministerului de Externe irlandez, citat de AFP. In toata Marea Britanie, incluzand si Irlanda de Nord, au fost inregistrate in 2018 aproape 200.000 de cereri. "Numarul solicitantilor din Irlanda de Nord si Marea Britanie continua sa creasca dupa votul asupra Brexit in iunie 2016", indica ministerul intr-un comunicat. In 2018, Serviciul irlandez insarcinat cu emiterea de pasapoarte a primit 84.855 de cereri provenind din Irlanda de Nord si 98.544…