Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele date ale Institutului National de Statistica arata o scadere a salariilor medii brute si nete in luna august 2018 comparativ cu luna iulie. Astfel, in luna august 2018, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.449 de lei, cu 1,4% mai mic decat in luna iulie 2018. Castigul salarial…

- Institutul National de Statistica (INS) a anuntat miercuri ca la 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta a Romaniei a fost de 19,5 milioane de persoane, in scadere cu 120,7 mii, fata de perioada similara din 2017, scaderea fiind cauzata de sporul negativ, numarul persoanelor decedate depasind numarul nascutilor…

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2017 cu 120.700 de persoane, ritm redus fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). La 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta in Romania…

- La 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta in Romania numara 19,524 milioane persoane, arata statisticile oficiale. Anterior, la 1 ianuarie 2017, populatia rezidenta era de 19,64 milioane persoane. Cauza principala a acestei scaderi o reprezinta sporul natural negativ, numarul persoanelor decedate…

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2017 cu 120.700 de persoane, ritm redus fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). La 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta in Romania numara 19,524…