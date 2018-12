Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul formatiei PSG Kylian Mbappe a fost desemnat cel mai bun jucator francez, in 2018, de publicatia France Football, relateaza News.ro.Mbappe, in varsta de 20 de ani, a castigat Cupa Mondiala cu nationala franceza, si campionatul, cu Paris Saint-Germain. El ii succede in aceasta ancheta…

- Kylian Mbappe, atacantul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, a fost desemnat cel mai bun jucator francez al anului 2018 de catre revista France Football, cea care organizeaza si ancheta pentru atribuirea Balonului de Aur, informeaza agentia EFE. Mbappe (20 ani) i-a devansat pe fundasul Raphael Varane…

- Mijlocașul lui Real Madrid, Luka Modric a caștigat cea mai importanta distincție fotbalistica individuala – Balonul de Aur. Este primul jucator croat din istorie care cucerește acest trofeu. A fost o finala in patru, in care el i-a invins pe portughezul Cristiano Ronaldo de la Juventus Torino și pe…

- Croatul Luka Modric, francezii Antoine Griezmann, Kylian Mbappe si Raphael Varane sunt considerati principalii favoriti la castigarea Balonului de Aur 2018, al carui invingator va fi dezvaluit luni cu prilejul unei gale la Paris, comenteaza agentia EFE. Daca acest pronostic se va adeveri,…

- Didier Deschamps, selectionerul Frantei, spera ca unul dintre elevii sai sa fie desemnat castigator al Balonului de Aur, ca o recompensa pentru campania castigatoare de la Cupa Mondiala de fotbal, desfasurata vara trecuta in Rusia. „Ar fi corect sa fie ...

- Internationalul francez Antoine Griezmann, atacantul echipei Atletico Madrid si unul dintre jucatorii nominalizati pentru Balonul de Aur, si-a exprimat speranta ca "un francez" va reusi sa castige anul acesta prestigiosul trofeu atribuit de revista France Football. Intrebat daca el ar putea fi alesul,…

- Portarul Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) si atacantul Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), campioni mondiali in acest an cu nationala Frantei, se afla printre primii 20 de jucatori nominalizati luni la Balonul de Aur, a anuntat France Football, care va acorda pe 3 decembrie trofeul rezervat celui…