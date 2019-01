Stiri pe aceeasi tema

- Un scurtmetraj inspirat dintr-o poveste reala, ce surprinde ancheta legata de uciderea unui baietel rapit si torturat de doi copii in varsta de 10 ani, a starnit critici dure dupa ce a primit o nominalizare la Oscar 2019. Mama victimei s-a declarat dezgustata de decizia Academiei Americane de Film si…

- Momentul cand fetita tipa la preotul Rus, in timp ce o baga cu capul sub apa! Fetita tipa in timp ce parintii ei nu intervin, dimpotriva unul dintre adulti rad in timp ce stau si se uita la ingrozitorul moment de scaldare. Mama fetitei admite ca fetita a plans pentru ca a fost speriata de preot. Parintii…

- Actrita Keira Knightley va primi titlul de Ofiter al Ordinului Imperiului Britanic (OBE) pentru servicii deosebite aduse artei dramatice si cauzelor filantropice in cadrul unei ceremonii care va avea loc joi la Palatul Buckingham din Londra, informeaza Press Association. Artista engleza,…

- Un copil de 12 ani a murit, luni, dupa ce a fost spulberat de o mașina in timp ce traversa strada prin loc nepermis, in localitatea Lipanești, județul Prahova, transmite corespondentul MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al Poliției Prahova, Marian Popescu, a declarat ca accidentul s-a produs in…

- Termitele au creat o minune a lumii cu o vechime similara cu cea a piramidelor, care intrece scara monumentelor din Egiptul Antic, au anuntat cercetatorii din Marea Britanie care au facut descoperirea, citati marti Press Association. Musuroaiele de termite, unele dintre ele inca locuite,…

- Aventurierul britanic Ross Edgley a fost coplesit de emotie cand a pus piciorul pe uscat dupa ce a devenit prima persoana care a inotat in jurul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, relateaza duminica Press Association. Trei sute de inotatori l-au insotit pe barbatul…

- Urmeaza schimbari drastice la Palatul Buckingham! Cel putin asta sustine jurnalistul Robert Jobson, care dezvaluie un plan secret de a-l face Print Regent al Marii Britanii pe Charles in urmatorii trei ani. Asta daca Regina Elisabeta a II-a nu moare in aceasta perioada.