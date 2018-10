Peste 20.000 de persoane au manifestat sambata la Edinburgh pentru independenta Scotiei, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP. Manifestantii au fost mai numerosi insa cu prilejul mars in urma cu sase luni, au notat observatorii. Foto: (c) Russell Cheyne / REUTERS Premierul Nicola Sturgeon, care conduce Partidul National Scotian (SNP), si-a luat angajamentul sa aduca la cunostinta publicului proiectele sale cu privire la un nou referendum asupra independentei, "atunci cand termenii Brexitului vor fi clari". Marea Britanie trebuie sa paraseasca Uniunea Europeana la 29 martie, in baza unui…