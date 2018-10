Mazda va lansa primele masini electrice in 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre provocarile cu care se confrunta producatorii de mașini electrice este modul in care vor utiliza bateriile uzate la finalul duratei optime de viața. In acest sens, Renault a decis sa inițieze un program numit Advanced Battery Storage prin care va dezvolta un sistem de stocare a energiei alcatuit…

- Bonusurile financiare oferite de autoritați prin programul Rabla Plus in cazul achiziționarii de mașini electrice și plug-in hybrid au in continuare o contribuție semnificativa la vanzarile acestor tipuri de vehicule in 2018. Potrivit datelor raportate de Asociația Producatorilor și Importatorilor de…

- Ponderea autoturismelor ecologice in totalul vanzarilor auto din Romania a ajuns, in primele opt luni ale anului, la 2,6%, in crestere semnificativa fata de aceeasi perioada din 2017, iar numarul acestora se ridica la 2.635 de unitati, cu 73,3% mai...

- In primele sapte luni ale acestui an, in Romania au fost inmatriculate aproape 350 de mii de masini, iar din acest total, doar 21% au fost autoturisme noi, restul fiind masini second hand, potrivit datelor furnizate, de catre Directia Regim Permise si Inmatriculari (DRPCIV). In perioada 1 ianuarie 2018…

- Topul celor mai vandute mașini din lume a ramas in mare parte neschimbat in partea superioara in prima jumatate a anului, potrivit unei analize realizate de compania de analiza Jato Dynamics pe baza datelor agregate de pe cele mai importante 56 de piețe. Astfel, datele oficiale arata ca prima poziție…

- In prima jumatate a anului, circa 185.000 de mașini electrice și hibrizi plug-in au fost vandute in Europa, iunie fiind una dintre cele mai bune luni din istorie pentru acest sector. Creșterea a fost de 43%, iar estimarile arata ca vanzarile vor ajunge la peste 400.000 de unitați la sfarșitul lui 2018.…

- Primele zece companii care importa și comercializeaza in Romania autoturisme și vehicule comerciale au realizat anul trecut o cifra de afaceri cumulata de 13,5 mld. lei, in creștere cu aproape 14% fața de 2016. Porsche Romania ramane cea mai profitabila companie din sector.

- Vanzarile de mașini electrice au inregistrat o incetinire in prima jumatate a anului, la nivel european. Potrivit firmei de consultanța EY, creșterea vanzarilor a fost de 33% dupa ce anul trecut fusese la un nivel de 54% in aceeași perioada.