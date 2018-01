Mazăre, Madagascar. Ce PERICOL îl paşte acum In nordul indepartat al Madagascarului, au fost raportate precipitatii de 43 mm de ploaie in 24 de ore pana la ora 06:00 GMT miercuri, in timp ce pe insula de est Nosy Boraha ploile au insumat 59 mm. In ciuda ploilor torențiale, centrul furtunii a ramas la aproximativ 250 km in largul coastei de est a Madagascarului. Ciclonul se mișca spre vest foarte incet, cu 13 kilometri pe ora si se asteapta ca forta sa sa creasca. In ultimele ore, Ciclonul Ava a devenit mai compact, iar miscarea sa s-a intensificat. Condițiile raman favorabile pentru a se intari, cu temperaturi de suprafața… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Furtuna uriasa, insotita de frig, ninsori si vant puternic, care a lovit estul Statelor Unite s-a soldat cu 17 morti pana acum. In Boston, stratul de zapada a ajuns la 45 de centimetri, iar in zona portului strazile au fost inundate.

- O furtuna de iarna deosebit de intensa a cauzat inghetarea conductelor de petrol si a generat intreruperi ale fluxului de productie in rafinariile de pe coasta atlantica a Statelor Unite, joi,...

- O furtuna puternica a provocat haos in nord-estul Statelor Unite si estul Canadei, provocand pana la 17 decese, meteorologii avertizand ca temperaturile in aceasta zona urmeaza sa scada abrupt in urmatoarele zile, informeaza BBC News si The Associated Press.

- (foto: Rise Project) In 4 decembrie 2017, Radu Mazare și-a ridicat noul pașaport de la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor București și s-a intors la impachetatul bagajelor. Trei saptamani mai tarziu, in prima zi de Craciun, pe la ora pranzului, fostul primar al Constanței…

- Victor Ciutacu a luat legatura cu Radu Mazare, dupa ce acesta a plecat in Madagascar. ”E bine, e ok, e liniștit. Așteapta indeplinirea tuturor formalitaților. Sta legal in Madagascar. (...) Are permis de rezidența pe termen lung. Are și o investiție acolo. Petrece sarbatorile acolo, impreuna…

- Jessica Alba asteapta al treilea copilHonor si Haven sunt numele celor doua fetite pe care actrita Jessica Alba le are deja cu sotul sau Cash Warren. Acum familia asteapta un nou membru, ce de-al treilea copil. Sa fie de data aceasta un baiat? se intreaba revista.Kim…

- Oscilatiile termice ne dau batai de cap. Vremea continua sa fie calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa spre sfarsitul anului vine frigul.

- Stim cu totii ca iarna este un anotimp dificil, ba chiar greu am putea spune, in care esti cumva limitat atunci cand vine vorba despre a face reparatii in interiorul locuintei tale. La nivelul alimentarilor cu apa calda este destul de greu sa reacționezi, mai ales daca intervenția despre care vorbim…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pe doua saptamani, intre 18 decembrie - 31 decembrie 2017. Specialistii spun ca vor fi ploi, lapovita si ninsori abundente in toata tara.

- Cutremurul puternic cu magnitudinea 6,5 care s-a produs in insula Java din Indonezia vineri, cu putin inainte de miezul noptii, a facut trei victime si a avariat sute de cladiri, potrivit Reuters. Potrivit Institutul american de geofizica (USGS), epicentrul seismului a fost localizat…

- Vești nu foarte bune de la meteorologi! Aceștia anunța ca vremea se va schimba radical și ca se va raci semnificativ in urmatoarele zile. Sunt asteptate ploi si ninsori in majoritatea zonelor. Așadar, nu uitați de umbrela și de avertismentul meteorologilor!

- Una calda, una rece! Mai exact, in urmatoarele zile vor avea loc anomalii termice in Romania: daca in unele zone vor fi rafale de vant care vor viscoli zapada, in altele, cum este in Bucuresti, vremea va fi una anormal de calda, cu temperaturi de pana la 16 grade.

- Vreme schimbatoare și capricioasa, insa veștile de la meteorologi pentru urmatoarele zile nu sunt tocmai rele și ingrijoratoare. Dupa ce Administratia Nationala de Meteorologie a emis ieri o noua informare meteo de vreme rea in toata tara- vant si viscol, lapovita si chiar ninsoare, in zonele de munte-…

- Guvernul a decis, printr-o ordonanța de urgența adoptata in ședința de miercuri, sa plafoneze valoarea punctului de amenda pentru tot anul 2018. Valoarea acestuia va ramane tot 145 de roni, ca și pana acum … Iata cum arata clasele de amenzi valabile pana la 31 decembrie 2018: ● clasa I (2-3 puncte):…

- Doar unul din zece parinți spune ca nu și-a lovit niciodata copilul. Cea mai frecventa motivație data de aceștia este ca o fac tocmai spre binele odraslelor. Asta deși experții au atras in repetate randuri atenția asupra efectelor negative pe care violența fizica le are asupra celor mici. Romania inca…

- 40 la suta dintre somerii moldoveni sunt tineri din mediul rural. Șomeri cu studii superioare – așa sunt numiți tinerii care au învațat una sau doua specialitați, dar nu reușesc sa-și gaseasca un loc de munca. Dupa absolvirea facultații, deși n-au experiența de lucru, proaspeții…

- In nordul, centrul si estul tarii vor mai fi innorari, mai ales in cursul zilei, dar numai izolat vor fi precipitatii slabe, fulguieli in Carpatii Orientali si precipitatii mixte in Maramures, estul Transilvaniei si nordul Moldovei.

- Un an in care credinciosii au fost provocati sa-si aduca aminte, sa se intoarca in timp, pentru a intelege trecutul, dar si prezentul, si sa poata astfel lua decizii pentru viitor. In anul 2017, greco-catolicii au aniversat 400 de ani de la fondarea Ordinului Calugarilor Bazilieni si 240…

- Fostul premier Victor Ponta saluta poziția liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care a declarat ca, in opinia sa, nu ar fi nevoie de mitinguri de sustinere asa cum au anuntat cei de la PSD ca intentioneaza sa faca in zilele urmatoare.Tariceanu, lovitura NEAȘTEPTATA pentru PSD: 'Nu cred…

- Simona Halep incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA și deja au inceput predicțiile pentru 2018. Specialiștii nu o vad pe sportiva din Romania sa iși pastreze fotoliul de lider pana la finalul anului urmator, dar nici nu anticipeaza o cadere libera din partea ei.Citeste si: Imagini…

- Incepe minivacanta, iar multi locuitori ai judetelor Constanta si Tulcea se vor indrepta in pelerinaj catre Pestera Sfantului Apostol Andrei sau vor participa vineri, 1 decembrie, la paradele militare organizate in orasele dobrogene.

- Specialistii de la Administartia Nationala de Meteorologie au emis o prognoza speciala pentru Bucuresti, cu mentiuni despre vremea din primele doua zile ale saptamanii. Mai precis, se precizeaza ca “incepand de luni (27 noiembrie) si pana in dupa-amiaza zilei de marti (28 noiembrie) va ploua continuu…

- Detinutul si-a verificat creditul telefonic si, nemultimut de suma pe care a descoperit-o, a acuzat unul dintre gardieni ca i-ar fi furat banii. A inceput sa il ameninte pe gardianul D.B., dupa ce a obtinut o bucata de sticla smulsa din vizeta unei camere. In timp ce era imobilizat de un alt gardian,…

- Numarul seismelor de mare intensitate va crește pe plan global in 2018, potrivit unui studiu publicat recent de cercetatorii din Statele Unite. Fenomenul ar fi cauzat de o incetinire ciclica a mișcarii de rotație a Terrei, informeaza forbes.com. Oamenii de știința americani spun ca numarul seismelor…

- Marcel Toader susține ca cineva ii cotrobaie prin locuința. Acesta a explicat ce schimbari a observat in casa in care sta. Divortul ANULUI, al doilea TERMEN. Cum s-a fotografiat Maria Constantin inainte de intalnirea cu Marcel Toader "Am auzit repede pașii, a urcat in lift, iar eu eram…

- Teodor Nita este manager al Teatrului Muzical "Nae Leonard" din Galati din anul 2012, iar noul sau plan de management, pentru perioada 2017-2021, a fost aprobat pe 26 octombrie de Consiliul Local al municipiului Galati.

- La șase luni dupa ce s-au casatorit, Miranda Kerr (34 de ani) și soțul sau, Evan Spiegel (27), așteapta primul lor copil. Este al doilea copil pentru top-modelul australian, dupa Flynn Bloom, baiețelul pe care il are din fosta casatorie cu actorul britanic Orlando Bloom, de care a divorțat in 2013,…

- Un val de aer polar care a patruns in Europa dintre Oceanul Arctic aduce vreme rece cu ploi, lapovita si ninsori si in Romania. Temperaturile scad si cu 10 grade fata de zilele anterioare.

- Ne asteapta cea mai grea iarna din ultimii ani! Meteorologii au dat avertismentul: VEZI ce va veni peste Romania in mai putin de o luna Meteorologii avertizeaza ca iarna care urmeaza va fi una dintre cele mai grele din ultimii ani, atat in tara, cat si in Europa. Specialistii spun ca vom avea parte…

- Copiii din Romania vor primi cadouri in valoare de 200 de lei cand iși aniverseaza ziua de naștere, de 1 iunie, de Craciun și Paște, informeaza Libertatea.ro. Aceste cadouri vor ajunge in familiile care au salariu minim pe economie, adica de 1.250 de lei, fiind distribuite de Primaria fiecarei localitați…

- Canalele de comunicare directa intre Statele Unite și Coreea de Nord raman in continuare deschise, iar Washingtonul așteapta "un semn" din partea liderului nord-coreean Kim Jong-Un pentru discuții privind programul nuclear al Phenianului, a declarat vineri șeful diplomației americane Rex…

- Prognoza meteo a fost din nou actualizata! Dupa ploi si grindina ne asteapta temperaturi anormale pentru aceasta perioada. Specialistii ANM ne-au explicat ce fenomene urmeaza sa se intample.

- Specialistii armatei Germaniei analizeaza o serie de scenarii de risc pentru urmatoarele decenii, inclusiv destramarea Uniunii Europene si ajungerea la o situatie de "confruntari multipolare", chiar si intre tarile vest si est-europene, arata documente citate de revista Der Spiegel.

- Pentru urmatoarea perioada ne așteapta vești bune și vești proaste. Partea favorabila este ca temperaturile, deși scad, vor fi peste media obișnuita. Vestea rea este ca cele mai multe zone ale Romaniei ne așteapta ploi aproape zilnic.

- Viteza neadaptata la conditiile de drum a fost cauza unui accident rutier produs pe raza orasului Cimpeni. Un tanar in varsta de 31 de ani din Abrud a fost ranit. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 1 noiembrie, in jurul orei 20.10, un tanar in varsta de 32 de ani, din comuna Ibanesti, judetul Mures, in timp…

- Vremea va intra intr-un proces de racire incepand de sambata, dinspre regiunile vestice, de unde vor incepe și precipitațiile in noaptea de duminica spre luni, a anunțat vineri directorul general adjunct al ANM, Florinela Georgescu.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a facut publica prognoza pentru urmatoarele trei luni. Daca in noiembrie va fi vreme calda, cu ploi abundente, in decembrie vom avea parte de lapovite si ninsori, iar in ianuarie vor lovi gerul cumplit si viscolul.Precipitatiile se anunta excedentare,…

- Iarna pare sa se instaleze inainte de vreme in Romania, in zonele de deal și de munte depunandu-se deja un strat consistent de zapada. Meteorologii anunța ca temperaturile vor ramane scazute și in perioada urmatoare, iar vantul va fi cel care ne va da ceva batai de cap.

- Elena Mateescu, directorul Agenției Naționale de Meteorologie, a oferit mai multe detalii despre iarna care vine, dar și despre efectele incalzirii globale ce afecteaza inclusiv Romania. "In Romania, vom avea veri din ce in ce mai calduroase și mai secetoase. Dar, acele perioade de…

- Pastorii romani, asemeni popoarelor de origine celtica, sarbatoreau, pana in vremuri recente, Anul Nou la o saptamana dupa echinoctiul de toamna, la sfarsitul lunii octombrie. Elementele stravechi ale acestui calendar pastoral, impartit in doua: iarna, patronata de Sumedru si vara, patronata de Sangiorz,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a rmis prognoza pentru urmatoarele trei luni. Iata cum va fi vremea in noiembrie, decembrie și ianuarie: Noiembrie Temperaturile medii vor avea valori peste normalul climatologic in sud, sud-est si local in vest si apropiate de normal in celelalte regiuni. Cantitatile…

- Meteorologii au anuntat cum va evolua vremea in perioada 23 octombrie-5 noiembrie. Conform estimarilor, in primele zile ale intervalului de prognoza vremea va fi mai rece decat in mod normal la aceasta data, astfel incat media regionala a temperaturilor diurne va fi de aproximativ 13 grade. Totodata,…

- Vremea se încalzește tot mai mult, astfel ca la începutul saptamânii vom avea parte de temperaturi mult mai ridicate decât în mod normal în aceasta perioada.

- Vremea se va mentine calda in sudul si sud-estul tarii, la sfarsitul saptamanii, maximele atingand 25 de grade, dar in restul teritoriului se va raci usor.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), sambata, vremea va fi in general frumoasa, iar valorile termice vor fi apropiate de mediile…

- Vineri, vremea se va mentine calda in special in sudul si in sud-estul tarii, temperaturile ajungand chiar si la 25 de grade, anunta meteorologii. In zilele urmatoare, insa, se va raci usor, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie...

- Specialistii in meteorologie avertizeaza ca pe 11, 12 si 25 octombrie magnetosfera planetei va fi perturbata. "In urmatoarele zile, pe Pamant va ajunge un nou vant solar, care, timp de doua zile, va provoca o furtuna magnetica. De asemenea, in zilele de 11, 12 si 15 octombrie, magnetosfera…

- Vremea se va ameliora ușor sub aspectul precipitațiilor. Cerul va fi variabil, cu innorari in nordul, centrul și estul țarii, unde va mai ploua, in general slab cantitativ, iar in zona montana, mai ales la altitudini de peste 1800 m, vor mai fi precipitații slabe sub forma de lapovița și ninsoare. Vantul…