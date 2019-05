Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, pe 14 mai, autoritatile din Madagascar au admis cererea de extradare inaintata de Ministerul Justitiei din Romania in ceea ce-l priveste pe fostul primar al Constantei, Radu Mazare, Politia Romana a inceput procedurile pentru aducerea acestuia in tara si a trimis o escorta, formata din politisti…

- Radu Mazare urmeaza sa fie adus in țara, sub escorta, dupa ce autoritațile din Madagascar au aprobat extradarea acestuia. Potrivit Realitatea.net, fostul edil al Constanței este pe lista pasagerilor unei curse aeriene Madagascar - Bucuresti, cu escala la Paris, care va ajunge pe Aeroportul Otopeni luni…

- Extradarea fostului primar al Constanței ar putea fi blocata, a anuntat Mihai Mazare, citat de Romania TV. Fratele lui Radu Mazare spune ca autoritatile romane fac un abuz prin extradarea de urgenta intrucat nu ar fi fost respectate toate formalitațile de extradare. Mai mult, se pare ca Radu Mazare…

- Rasturnare de situație in cazul lui Radu Mazare. Fratele fostului primar al Constanței a declarat in exclusivitate pentru Antena 3 ca acesta ar putea sa nu fie adus in țara luni, așa cum au anunțat...

- Fratele fostului primar al Constanței Radu Mazare, Mihai Mazare, susține ca este posibil ca fostul edil sa nu fie adus in țara luni, așa cum anunța autoritațile.Citește și: Elena Udrea a EXPLODAT la adresa Laurei Codruța Kovesi: E clar ca nu va ocupa niciodata funcția europeana "In…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri dimineata, ca sunt intrunite conditiile extradarii lui Radu Mazare din Madagascar. Documentele urmeaza sa plece la Ministerul Justitiei, care trebuie sa solicite oficial extradarea. Fostul edil al Constantei a fost arestat miercuri in Madagascar, iar autoritatile…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri dimineata, ca sunt intrunite conditiile extradarii lui Radu Mazare din Madagascar. Documentele urmeaza sa plece la Ministerul Justitiei, care trebuie sa solicite oficial extradarea.Fostul edil al Constantei a fost arestat miercuri in Madagascar, iar…

- Bucuresti, 22 mar /Agerpres/ - Un proiect de ordonanta de urgenta pentru luarea unor masuri referitoare la contestatia in anulare in cazul completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte a fost trimis de Ministerul Justitiei spre avizare la Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit unor surse judiciare.…