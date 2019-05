Mazare, adus la Inalta Curte. Precizarile avocatei fostului primar

Stiri pe aceeasi tema

- "Justitia trebuie sa isi faca datoria. Si-a facut datoria chiar foarte prompt si acest lucru trebuie sa fie privit in mod egal indiferent de nume. Vorbim despre un gest de normalitate", a comentat marti Viorica Dancila aducerea in tara a lui Radu Mazare. Ea a mai spus ca, in opinia ei, statul…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare va fi scos din Penitenciarul Rahova astazi, in jurul orei 14.30, pentru a fi adus la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Fostul edil va aparea in fata magistratilor de la Instanta Suprema pentru confirmarea mandatului de arestare preventiva…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, privitor la extradarea lui Radu Mazare, ca justitia si a facut prompt datoria, precizand ca a fost la curent cu intreg procesul de aducere a fostului edil in tara din Madagascar, conform Realitatea.net. "Justitia trebuie sa isi faca datoria. Si a facut datoria chiar…

- Radu Mazare și-a petrecut prima noapte in spatele gratiilor, la Penitenciarul Rahova, dupa ce a fost extradat din Madagascar. Fostul primar la Constanței, condamnat la noua ani de inchisoare, urmeaza sa fie prezentat instanței in alte patru dosare in care este acuzat de corupție. Pana atunci, Radu Mazare…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a facut o analiza ampla a "cazului Radu Mazare", cel care luni seara a revenit in Romania, cu escorta, in urma extradarii din Madagascar."Telespectatorii trebuie sa inteleaga ca acest eveniment cu Mazare este o telenovela politica, bazata pe fapte reale, care…

- Fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, la Penitenciarul Rahova Fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare - condamnat definitiv la noua ani de închisoare într-un dosar de coruptie - se afla la Penitenciarul Rahova unde va sta în carantina pentru urmatoarele…

- Fratele lui Radu Mazare, Mihai Mazare, a infirmat, sambata, informatia potrivit careia fostul edil ar fi evadat din inchisoarea din Madagascar, precizand ca Radu Mazare a cerut mutarea din "puscaria grea in care s-a aflat pana acum intr-o alta zona a puscariei in care sunt conditii putin mai bune".

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, arestat de autoritatile din Madagascar pe 8 mai, a ramas in memoria constantenilor prin aparitiile sale publice spectaculoase. Fie ca a fost deghizat in domnitor, lider al armatei germane sau faraon, fostul primar al Constantei a fost un personaj…