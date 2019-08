Mazambicul a organizat puncte de control la frontiera cu Malawi

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia OMS a fost luata la recomandarea unui grup de experti care s-a reunit miercuri la Geneva si ar putea debloca mai multe fonduri si resurse suplimentare pentru combaterea epidemiei. Potrivit estimarilor OMS, bugetul pentru primele sase luni ale anului este doar pe jumatate acoperit. Robert…

- Decizia OMS a fost luata la recomandarea unui grup de experti care s-a reunit miercuri la Geneva si ar putea debloca mai multe fonduri si resurse suplimentare pentru combaterea epidemiei. Potrivit estimarilor OMS, bugetul pentru primele sase luni ale anului este doar pe jumatate acoperit. Robert…

- Epidemia de Ebola, care a facut aproape 2.000 de morți in Republica Domocrata Congo de anul trecut pana acum, a fost declarata urgența sanitara mondiala de catre Organizația Mondiala a Sanatații, la aproape un an de la izbucnirea ei.

- Camera Reprezentaților din SUA a cerut o investigație care sa cerceteze daca raspandirea bolii Lyme a fost provocata de un experiment prin care Pentagonul a incercat sa transforme capușele in arme biologice, noteaza Guardian.

- Epidemia de ebola declansata in Congo este pe cale de a scapa de sub control. Afirma secretarul britanic pentru dezvoltare internationala, care cere ca Organizatia Mondiala a Sanatatii sa declare stare urgenta internationala. Maladia a facut sute de morti pana acum, potrivit protv.md.Declansata…

- "De la inceputul epidemiei (in august 2018), numarul cumulat de cazuri este de 2.382, dintre care 2.288 confirmate si 94 probabile. In total, exista 1.606 de decese (1.512 confirmate si 94 probabile) si 666 de persoane vindecate", a indicat joi buletinul zilnic al Ministerului Sanatatii."Un…

- Incepand de miercuri, pe drumurile nationale si pe autostrazi vor fi puse in functiune 8 noi puncte fixe de control al valabilitatii rovinietei. Punctele de control urmeaza a fi puse in functiune in zonele de trecere a frontierei Bechet, Cenad, Giurgiu, Lunga, Nadlac II (Autostrada A1), Negru Voda,…

- În ciuda finanțarii de milioane de dolari și existenței unui vaccin eficient, Ebola se raspândește în noi provincii din regiunea Congo iar în aceasta luna epidemia s-a extins spre Uganda. Confruntata cu o epidemie care nu poate fi ținuta sub control și o serie continua de violențe,…