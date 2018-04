Maya Angelou, sărbătorită de google cu un doodle special pe 4 aprilie Maya Angelou este una dintre cele mai cunoscute scriitoare americane, poeta, memorialista si activista pentru drepturile omului. Maya Angelou a publicat șapte autobiografii, trei carți de eseuri, mai multe carți de poezie și a fost creditata cu o lista de piese, filme și emisiuni de televiziune cu o durata de peste 50 de ani. A primit zeci de premii și mai mult de 50 de titluri de onoare. Maya Angelou este cea mai cunoscuta pentru cele șapte autobiografii, care se concentreaza asupra trairilor ei din copilarie și a trairilor adulte timpurii. Prima, I Know Why the Caged Bird Sings (1969),… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

