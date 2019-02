Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat duminica ca va cauta o solutie "pragmatica" la impasul parlamentar asupra conditiilor in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, incercand sa redeschida discutiile cu Bruxellesul, relateaza Reuters.

- Ar fi lipsit de responsabilitate pentru Uniunea Europeana (UE) sa refuze redeschiderea negocierilor asupra acordului de separare cu Marea Britanie, a declarat ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, intr-un interviu dat publicitatii duminica, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Premierul…

- Premierul britanic Theresa May inca mai poate sa obtina adoptarea un plan in vederea iesirii din Uniunea Europeana (UE) - si anume facand concesii Partidului Laburist, a apreciat miercuri John McDonnell, insarcinat cu Finantele in cadrul formatiunii, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Acordul…

- Premierul britanic Theresa May se confrunta miercuri cu o motiune de cenzura ce poate duce la caderea guvernului, la o zi dupa ce deputatii au respins, cu o majoritate covarsitoare, acordul sau privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza AFP. In Camera Comunelor, acordul…

- Premierul britanic Theresa May si ministrii Cabinetului ei vor intensifica marti pregatirile pentru un Brexit fara acord, un deznodamant care pare din ce in ce mai probabil dupa ce acordul la care a ajuns May cu Bruxelles-ul a fost contestat puternic si are sanse mici sa treaca de parlament, scrie…

- Vulnerabilitatea premierului Theresa May a imobilizat complet guvernul in aceasta perioada critica pentru tara, a declarat miercuri Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie in parlamentul de la Londra, transmite Reuters, relateaza Agerpres.''Cu numai cateva saptamani inainte…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari luni ca va fi in continuare sefa guvernului de la Londra si peste doua saptamani, respingand speculatiile ca ar putea demisiona daca pierde votul din parlament cu privire la Brexit, programat pentru martea viitoarea, relateaza Reuters si Press Association.…

- Premierul britanic Theresa May l-a provocat pe liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, la o dezbatere televizata in direct, la o ora de varf, cu privire la Brexit, cu cateva zile inaintea unui vot decisiv in parlament si in cadrul eforturilor de a castiga sprijin pentru acordul convenit cu Uniunea…