- Premierul britanic Theresa May va insista ca relatia dintre SUA si Marea Britanie „este un parteneriat grozav” insa va preciza ca ar putea fi mai buna de atat, in timpul unei intalniri cu presedintele american Donald Trump de marti de la Downing Street, relateaza The Guardian potrivit news.roCu…

- "Plecarea Theresei May din Downing Street era inevitabila, insa nu rezolva criza in care se afla Partidul Conservator si Marea Britanie. Sleita de esecurile repetate de a gasi sprijin in propriul partid si in Parlament pentru Acordul Brexit, demisia era singura cale de deblocare a unei situatii imposibile.…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat invitatia reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord de a efectua o vizita de stat in Marea Britanie, in luna iunie, anuntat marti Palatul Buckingham, relateaza Reuters. Trump si sotia sa, Melania, vor efectua…

- Marea Britanie va ramane in Uniunea Europeana pana pe 31 octombrie, avand optiunea sa paraseasca blocul european chiar mai devreme daca premierul Theresa May poate obtine sustinerea Camerei Comunelor pentru acordul Brexitului, scrie The Guardian, citeaza news.ro.Dupa o dezbatere maraton de…

- Premierul britanic Theresa May si cancelarul german Angela Merkel au cazut de acord marti ca Marea Britanie trebuie sa plece cu un acord de retragere din Uniunea Europeana, a anuntat Downing Street, într-un comunicat citat de dpa.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si-a aratat sustinerea pentru britanicii care vor ca Brexit-ul sa fie anulat si sa ramana in Uniunea Europeana. Intr-o interventie in Parlamentul European, Tusk a salutat britanicii care au iesit pe strazile Londrei, weekendul trecut, ca sa ceara…

- Intr-o declaratie acordata agentiei Reuters, dupa ce liderii europeni au cazut de acord cu premierul britanic Theresa May ca daca Brexit-ul nu va fi efectiv inaintea alegerilor europarlamentare (23-26 mai) Regatul Unit va trebui sa participe la acest scrutin, Manfred Weber a apreciat ca summitul…

- "M-am intalnit cu premierul May in mai multe randuri in aceasta seara pentru a fi sigur ca Regatul Unit accepta scenariile unei extinderi si sunt incantat sa confirm ca avem un acord in aceasta privinta", a declarat Donald Tusk.Liderii europeni au propus joi seara Regatului Unit doua optiuni…