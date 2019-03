Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 15:43 Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca i-a scris presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a solicita amanarea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana pana la 30 iunie, in urma respingerii de catre parlamentul de la Londra a acordului convenit…

- Premierul Theresa May a anuntat miercuri ca a solicitat formal amanarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana pana pe 30 iunie, prin prelungirea negocierilor in virtutea Articolului 30 al Tratatului comunitar, informeaza Sky News, , conform Mediafax.Theresa May a sustinut la Londra…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, va cere formal Uniunii Europene marti sau miercuri amanarea Brexit, a anuntat un purtator de cuvant al Downing Street.Theresa May ii va trimite marti ori miercuri o scrisoare oficiala presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care va cere…

