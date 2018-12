Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May incepe marti consultari cu liderii europeni pentru a incerca sa obtina asigurari suplimentare privind acordul de Brexit in scopul de a-si convinge Parlamentul sa-l ratifice, relateaza AFP. Aproape sigură că acordul va primi un vot negativ din partea deputaţilor,…

- Premierul britanic Theresa May va efectua marti o vizita oficiala in Germania, ca parte a eforturilor sale de a asigura intelegerea privind Brexit, la o zi dupa ce aceasta a confirmat decizia de amanare a votului parlamentar pe tema Acordului de iesire din UE, relateaza France 24, relateaza Mediafax.Theresa…

- Dupa ce premierul britanic Theresa May a anuntat o amanare a votului in Parlament pentru acordul privind Brexitul si l-a trimis pe consilierul sau Olly Robbins la sediul Comisiei Europene pentru noi discutii, purtatorul de cuvant al presedintelui Comisiei, Jean Claude Juncker, a respins posibilitatea…

- Premierul britanic Theresa May a pierdut marti un vot crucial care le-ar putea permite parlamentarilor sa amendeze acordul de Brexit, relateaza dpa. Principala camera a Parlamentului, Camera Comunelor, a adoptat cu 321 de voturi pentru si 299 impotriva un amendament procedural propus de Dominic Grieve,…

- Premierul britanic Theresa May continua marti sa lupte pentru a-si convinge majoritatea de faptul ca a obtinut cel mai bun acord de divort posibil cu Uniunea Europeana (UE), pregatitnd deja viitorul post-Brexit cu Bruxellesul, relateaza AFP, informeaza News.ro.Sefa Guvernului urmeaza sa participe…

- Premierul britanic Theresa May a respins sambata contrapropunerile la proiectul sau de acord negociat cu Uniunea Europeana privind Brexitul, afirmand ca nu vor face sa dispara problemele, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Sefa guvernului a ajuns miercuri la un proiect de acord cu UE privind…

- In a doua zi a summitului european, premierul britanic a spus ca s-au inregistrat 'progrese importante' atat in privinta acordului legat de iesirea Marii Britanii din UE cat si in stabilirea viitoarelor relatii cu blocul comunitar. Continua insa impasul privind crearea unui viitor mecanism care sa…

- Intr un discurs asemuit de mulți cu un ultimatum, Theresa May, premierul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a cerut mai mult respect pentru țara sa din partea Uniunii Europene. Dar ce inseamna acest respect și ce așteapta in mod precis premierul britanic de la Uniune? Doamna May…