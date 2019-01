May le transmite parlamentarilor ca amanarea Brexit nu va rezolva nimic. Ce spune negociatorul sef al UE

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May va avea o discuție telefonica cu miniștrii Cabinetului sau, duminica, cu o zi înainte de a merge din nou în Parlament pentru a-și anunța noua abordare pentru Brexit, afirma o sursa guvernamentala, citata de Reuters.Theresa May va avea o teleconferința duminica…

- Premierul britanic Theresa May a îndemnat parlamentarii de la Londra sa "lase deoparte interesul propriu" și sa "conlucreze în mod constructiv" la gasirea unei cai de realizare a procesului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul postului…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, cea mai importanta formatiune de opozitie din Parlamentul de la Londra, ii cere premierului britanic Theresa May sa excluda posibilitatea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord privind viitoarea relatie bilaterala.

- Parlamentul britanic a respins acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu 202 de voturi "pentru" și 432 "impotriva". Membrii Camerei Comunelor din Parlamentul de la Londra au votat, marți seara, pe 15 ianuarie, acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea…

- Partidul Democratic Unionist din Irlanda de Nord (DUP), care o sprijina pe sefa guvernului britanic Theresa May in parlamentul de la Londra, a afirmat ca scrisoarea Uniunii Europene care ofera mai multe asigurari in legatura cu introducerea unui mecanism de ''backstop'' privind granita…

- Theresa May a declarat joi ca deputatii vor putea avea ultimul cuvant asupra eventualei activari a unei dispozitii care sa evite restabilirea controalelor la frontiera pe insula Irlanda dupa Brexit, subiect foarte controversat al acordului de separare negociat cu Bruxellesul, informeaza AFP.…

- 'Este un act de automutilare nationala si aceasta adunare nu are alta optiune decat sa respinga acest acord', a declarat Jeremy Corbyn, reactionand la declaratiile facute de premierul Theresa May in legatura cu summitul de duminica de la Bruxelles in care liderii celor 27 de state membre ale Uniunii…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca doreste ca orice etapa de tranzitie post-Brexit sa se incheie pana la data cand in tara sa vor avea loc alegerile parlamentare din 2022, transmite Reuters. Faza de tranzitie, numita de britanici si perioada de implementare, ar urma sa dureze initial…