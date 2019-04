Stiri pe aceeasi tema

- "Pana la 12 aprilie, totul este posibil: un acord, o amanare lunga, daca Marea Britanie decide sa-si revizuiasca strategia, sau revocarea articolului 50", ceea ce ar insemna renuntarea la Brexit, a declarat Tusk in cadrul unei conferinte de presa la Bruxelles dupa incheierea Consiliului European.…

- Liderii europeni sunt dispusi sa acorde Regatului Unit doua optiuni pentru amanarea Brexit-ului dincolo de data prevazuta initial, 29 martie, a infromat joi seara presedintia Frantei, transmite AFP. Dacă deputaţii britanici aprobă săptămâna viitoare acordul de divorţ…

- Doua noi date - 22 mai și 12 aprilie 2019 - pentru a decide Cu opt zile inainte de termenul inițial, Consiliul European propune Marii Britanii doua noi date - 22 mai și 12 aprilie 2019 - pentru a decide in legatura cu Brexit-ul. Aceasta este principala concluzie a reuniunii liderilor europeni, care…

- "M-am intalnit cu premierul May in mai multe randuri in aceasta seara pentru a fi sigur ca Regatul Unit accepta scenariile unei extinderi si sunt incantat sa confirm ca avem un acord in aceasta privinta", a declarat Donald Tusk.Liderii europeni au propus joi seara Regatului Unit doua optiuni…

- Theresa May, a acceptat cele doua 'scenarii' privind amanarea Brexit-ului oferite de Uniunea Europeana, a anuntat joi seara presedintele Consiliului European, Donald Tusk, transmite AFP. 'M-am intalnit cu premierul May in mai multe randuri in aceasta seara pentru a fi sigur ca Regatul Unit accepta…

- Premierul britanic, Theresa May, va supune joi deputatilor din parlamentul de la Londra o motiune propunand organizarea pana la 20 martie a unui nou vot asupra acordului de divort pe care ea l-a incheiat cu Uniunea Europeana, a anuntat guvernul britanic. Acest acord, încheiat la sfârşitul…

- Acesta este primul summit care se desfasoara cu participarea statelor membre ale UE si ale Ligii Statelor Arabe. Reuniunea va fi prezidata de presedintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, si de presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Liderii europeni impreuna cu cei ai statelor arabe…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian. Marea…