- Intalnirea pe care președintele Klaus Iohannis urma sa o aiba, la Londra, la ora 17.30, cu premierul britanic Theresa May a fost anulata, potrivit Digi 24. Discuțiile nu vor mai avea loc in condițiile in care May este intr-o ședința tensionata pe tema noului acord privind Brexit-ul.

- Romania va avea de gestionat dosare extrem de grele pe perioada presedintiei la Consiliul Uniunii Europene, unul dintre acestea fiind cel referitor la Brexit, a declarat marti, in plenul PE, presedintele Klaus Iohannis. "Ne asteapta o perioada extrem de dificila, avem dosare extrem de…

- Doi politicieni au oferit un schimb de replici de necrezut, chiar in timpul unei emisiuni in direct! S-a intamplat joi seara, la Romania TV, iar protagoniști au fost Cristian Bodea, fost senator PNL, și Virgil Guran, vicepreședinte al formațiunii.Tema discuției a fost lipsa președintelui Klaus…

- Rectificarea bugetara a fost adoptata in sedinta de Guvern fara avizul CSAT, informeaza Romania TV. Ca urmare a deciziei Executivului, președintele Klaus Iohannis a criticat decizia luata la Palatul Victoria. Seful statului a avertizat ca “decizia Prim-ministrului de a refuza dialogul instituțional…

- Bogdan Chirieac este de parere ca Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, prin decizia de a suspenda ședința CSAT pentru ca Guvernul sa vina cu un nou proiect de buget, a blocat Romania. ''Problema este fundamentala și eminamente politica. Decizia Președintelui Iohannis de a suspenda CSAT-ul…

- "Orice intalnire la nivel inalt este un fapt pozitiv. Este momentul in care se mai poate discuta, se mai poate pune tara la cale, mai ales ca Romania va avea presedintia Uniunii Europene, in timpul Brexitului. Totul depinde de abilitatile de dialog ale domnului presedinte Iohannis. Cat despre…