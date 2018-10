Stiri pe aceeasi tema

- Cu cinci luni inainte de divortul cu UE, prevazut pe 29 martie 2019, sefa Guvernului a afirmat ca ”95% din acordul retragerii” este pregatit in acest moment, dar ca ramane un punct de dezacord ”considerabil” cu privire la modul in care sa se impiedice reintroducerea unei frontiere ”dure” intre provincia…

- Premierul britanic Theresa May a incercat luni sa dezamorseze nemultumirea majoritatii sale fata de strategia in negocierile Brexitului, prezentandu-si in Parlament planul in vederea iesirii din impasul problemei frontierei irlandeze, relateaza AFP, informeaza News.ro.Cu cinci luni inainte…

- In a doua zi a summitului european, premierul britanic a spus ca s-au inregistrat 'progrese importante' atat in privinta acordului legat de iesirea Marii Britanii din UE cat si in stabilirea viitoarelor relatii cu blocul comunitar. Continua insa impasul privind crearea unui viitor mecanism care sa…

- Negciatorul-sef UE Michel Barnier a propus Regatului Unit o prelungire cu un an perioada de tranzitie de dupa plecarea sa din UE, pentru a debloca negcierile Brexitului, aflate in continuare in impas inaintea unui summit european prevazut miercuri seara la Bruxelles, relateaza AFP.”Una…

- Negciatorul-sef UE Michel Barnier a propus Regatului Unit o prelungire cu un an a perioadei de tranzitie de dupa plecarea sa din UE, pentru a debloca negcierile Brexitului, aflate in continuare in impas, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Una dintre opţiuni este prelungirea perioadei de…

- 'Strategia guvernului are trei puncte slabe fundamentale, iar toate ies la suprafata pe masura ce ne apropiem de sfarsitul jocului', a subliniat Davis intr-un articol publicat de The Sunday Times. 'UE l-a respins. Publicul nu-l agreeaza. Parlamentul va vota impotriva lui', a explicat fostul negociator-sef…

- Premierul britanic, Theresa May, a promis sa pastreze proiectul sau de relatie comerciala stransa intre Marea Britanie si UE dupa Brexit, in pofida opozitiei acerbe a sustinatorilor divortului dur de Europa, relateaza duminica AFP. In iulie, Theresa May a prezentat o "Cartea alba" in care a propus,…

- Un esec - care ar conduce la o rupere brutala a puntilor comerciale cu UE la sfarsitul lui martie 2019 - va avea „un impact profund asupra relatiilor dintre Marea Britanie si tarile din UE, timp de o generatie”, a apreciat el intr-o vizita la Viena. „Riscul unui divort furtunos este real, ceea ce…