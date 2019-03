Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May ii va trimite marti sau miercuri presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, o scrisoare ce va contine solicitarea unei amanari a Brexitului, a anuntat marti purtatorul de cuvant al executivului de la Londra, citat de agentia Reuters.

- Negociatorii britanici si europeni in dosarul Brexitului 'intra in impas' in incercarea de a evita un scenariu in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a estimat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, citat de Reuters preluata…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca renunța la taxa, in valoare de 65 de lire sterline, pe care milioane de cetațeni din statele membre ale Uniunii Europene trebuiau sa o plateasca pentru a avea in continuare drept de ședere in Marea Britanie, dupa Brexit. De asemenea, șefa Guvernului de la…

- Sustinatorii apartenentei Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Uniunea Europeana si-au stabilit strategia prin care parlamentul de la Londra poate forta guvernul sa solicite un nou referendum asupra Brexitului. Cu mai puțin de trei luni înainte de ieșirea oficială…