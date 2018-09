Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko avertizeaza lumea sa nu ”flirteze” cu președintele rus Vladimir Putin și cere o poziție consolidata în lupta împotriva agresiunii ruse. Declaratia sa a fost facuta de la tribuna Radei Supreme, pe 20 septembrie, în…

- Cei doi rusi acuzati ca sunt responsabili pentru atacul cu agentul neurotoxic Noviciok, din Salisbury, au afirmat, la o televiziune din Rusia, ca se aflau in Marea Britanie in calitate de turisti, in niciun caz...

- Asteptarile Marii Britanii de a primi explicatii din partea Rusiei cu privire la otravirea fostului agent rus Serghei Skripal in Salisbury au fost mereu primite cu "frustrare si minciuni", iar acest lucru nu s-a schimbat, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May,…

- Rușii Alexander Petrov și Ruslan Boșirov, pe care anchetatorii britanici in suspecteaza de otravirea din Salisbury, sunt ofițeri ai Direcției Principale de Informații a Armatei Ruse – GRU, a anunțat premierul britanic Theresa May, in timpul discursului sau in Parlament, scrie Sky News. „Guvernul a ajuns…

- Statele Unite condamna Rusia pentru folosirea de arme chimice impotriva fostului agent secret rus Serghei Skripal in Marea Britanie, au transmis vineri reprezentanții Casei Albe, la doua zile dupa ce Departamentul de Stat a anunțat impunerea sancțiunilor impotriva Rusiei, relateaza Reuters preluata…

- Țarile membre ale NATO reunite pentru summitul de la Bruxelles au solicitat miercuri retragerea forțelor militare pe care Rusia le-a staționat ilegal pe teritoriile Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei, într-o precizare inclusa în premiera în declarația finala a unui summit…

- Femeia care a fost expusa la Noviciok in Wiltshire a murit duminica seara, politia declansand o ancheta pentru crima, anunta BBC (news.ro).Dawn Sturgess, in varsta de 44 de ani, a murit la spital, starea sa find critica din 30 iunie. Starea lui Charlie Rowley, in varsta de 45 de ani,…