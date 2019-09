Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (4 WTA) s-a calificat dramatic in turul 2 la US Open, dupa ce a trecut, in maximum de seturi, de Nicole Gibbs (135 WTA). A fost 6-3, 3-6, 6-2 pentru fostul lider mondial, care a avut susținere puternica in tribune.”Ma simt bine ca m-am intors aici, am avut mult sprijin. Nu am…

- Fiul lui Marcel Toader a avut prima apariție la tv, dupa moartea afaceristului. Maximilian a dezvaluit faptul ca Maria Constantin, fosta soție a tatalui sau, l-a sunat imediat ce a aflat cumplita veste. „Da, a trimis o coroana. Maria m-a sunat sa ma intrebe daca am nevoie de ajutor, am refuzat-o respectuos.…

- Fiul lui Marcel Toader, Maximilian, a avut prima apariție la tv, dupa moartea afaceristului. Tanarul a povestit cum a primit cumplita veste ca tatal lui s-a stins din viața in urma unui infarct. „Era o zi de sambata, tatal meu s-a dus la un vechi prieten de al lui, undeva in Peris, stateau la un gratar,…

- Maximilian Toader, fiul lui Marcel Toader, trece printr-o perioada extrem de grea. In ziua in care si-a condus tatal pe ultimul drum, Maximilian a aflat ca unul dintre cei mai buni prieteni ai sai a murit. Cu toate acestea, luni, fiul lui Marcel Toader a scris un mesaj in care a marturisit ca are puterea…

- Dupa slujba de inmormantare, savarsita la Cumpana, judetul Constanta, Maximilian Toader, fiul lui Marcel Toader scria pe pagina sa de Facebook:"Tata azi te am vazut pentru ultima oara Dar vei fi mereu in sufletul meu Odihneste te in pace tata Meriti din plin Stiu ca in momentul asta ti ai gasit pacea…

- Maximilian Toader trece prin cea mai grea perioada din viața lui. Marcel Toader, cunoscutul afacerist, a murit in urma unui infarct, la varsta de 56 de ani. Aflat la capela cimitirului Bellu, acolo unde a fost depus trupul neinsuflețit al parintelui sau, acesta a facut declarații cutremuratoare despre…

- Bianca Dragușanu și proaspatul ei soț, Alex Bodi, au facut primele declarații dupa ce s-au cununat civil. Bianca Dragușanu a marturisit ca nici macar parinții lor nu au știut ca ea și Alex Bodi urmeaza sa se casatoreasca. "Eu in ultimul an, așa m-am simțit, sunt foarte fericita ca am facut acest lucru…

- Primul interviu cu Roxana, viitoarea sotie a lui Radu Mazare, a fost acordat unui reporter de la Antena Stars. Blonda a mers sa isi viziteze viitorul sot si a oferit detalii despre relatia incercata a celor doi.